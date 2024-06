Kinky Friedman ist tot. Der Musiker, Autor und Politiker starb am 26. Juni 2024 im Alter von 79 Jahren an den Folgen einer Parkinsonerkrankung.

„Kinky Friedman ist in seinem geliebten Echo Hill im Kreise seiner Familie und Freunde auf einen Regenbogen getreten“, heißt es in einem Posting auf seiner offiziellen X-Seite. „Kinkster hat in den letzten Jahren große Schmerzen und unvorstellbare Verluste erlitten, aber er hat nie seinen Kampfgeist und seinen schnellen Verstand verloren. Kinky wird weiterleben, wenn seine Bücher gelesen und seine Lieder gesungen werden.“

Legendärer Outlaw-Countrysänger

Richard Samet „Kinky“ Friedman wurde am 31. Oktober 1944 in Chicago geboren und zog mit seinen Eltern als Kind nach Texas. Friedman erlangte mit seinem Outlaw-Country Kultstatus. Er tourte mit Bob Dylan auf dessen Rolling Thunder Revue, spielte in Bands wie Kinky Friedman and The Texas Jewboys und verband in seinen Songs Storytelling mit politisch-sozialen Kommentaren und Satire. Neben der Musik schrieb er Detektivromane und Kolumnen. Er war auch politisch tätig. 2006 kandierte er für den Posten des texanischen Governors. Einer seiner Slogans: „My Governor is a Jewish Cowboy“. Governeur sollte er nicht werden, erreichte mit 12,6 Prozent der Wählerstimmen aber ein beachtliches Ergebnis.

„‚The Kinkster‘ hat seine Spuren auf diesem Planeten hinterlassen“

„Mein großer Freund, der ein halbes Jahrhundert lang mit mir befreundet war, Kinky Friedman, ist heute früh friedlich zu Hause im Schlaf gestorben“, schreibt Friedmans Freund Kent Perkins auf Facebook. „Er hinterlässt ein Vermächtnis des Lachens, der Musik, der Loyalität, der Barmherzigkeit, der Toleranz, der Dienstbereitschaft und der Weisheit.“

„Ich habe eine Menge von Kinky gelernt. Ich habe nie einen ehrlicheren, witzigeren, selbstloseren, großzügigeren oder aufrichtigeren Menschen getroffen als Richard Samet ‚Kinky‘ Friedman. Ich bin mir sicher, dass es irgendwo im Himmel eine ruhige Ecke mit einem großen Sessel, einer hellen Stehlampe, einem großen Stapel biografischer Bücher und ein paar alten Hunden gibt, die bei dem schwachen Geruch von Zigarrenrauch mit dem Schwanz wedeln. Ruhe in Frieden, mein Freund“, beendet er sein Statement.