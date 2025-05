Besondere Ehre für Lemmy Kilmister in seiner Geburtsstadt

Am Freitag (9. Mai) steht die Burselem, Stoke-on-Trent ganz im Zeichen von Lemmy Kilmister. Der 2015 verstorbene Frontmann von Motörhead dürfte einer der berühmtesten Söhne der Region sein.

Der Sänger wird bei der so genannten „Lemmy Forever“-Stoke-On-Trent-Zeremonie geehrt. Motörhead-Gitarrist Phil Campbell wird Lemmys Asche in einer Statue des lokalen Bildhauers und Bandanhängers Andy Edwards platzieren.

Die Statue erinnert an den Sänger, wie er am 1. August 1981 mit Motörhead als Headliner des Heavy Metal Holocaust im Port Vale Stadium in Burslem auftraten. Direkt neben dem Denkmal zeigt die Bare Walls Art Gallery Erinnerungsbilder.

Ein Tag ganz im Zeichen von Lemmy Kilmister

Während das eigentliche Event erst um 16 Uhr Ortszeit beginnt, gibt es schon zuvor die Möglichkeit, in einer der zahlreichen historischen Pubs Motörhead-Getränke zu trinken. Das Market Place Café bietet sogar einen speziellen Motörhead-Roast des Tages an.

Zur Zeremonie gehören ein Biker-Umzug zur Begleitung der Asche, mehrere Reden zur Erinnerung an Lemmy und ein Salutschuss. Später am Abend gibt es in der Grumpy’s Bar mit “A Night of Music to Celebrate the Life of Lemmy” auch Musik zu hören. Es tritt die Motörhead-Tribute-Band Motörwrecked auf. Im Mitchell Arts Centre in Hanley ist hingegen Motörheadache am Start.

Zudem können Besucher bei einer Auktion exklusive Motörhead-Gedenkstücke ersteigern. Wer hier nicht erfolgreich ist oder keinen Platz mehr erhält, kann auch im Old Post Office zuschlagen. Hier wird Merchandising verkauft.

Für alle, die eine Unterkunft vor Ort benötigen, gibt es im DoubleTree by Hilton Stoke-On-Trent Sonderpreise über die Lemmy2025-Tarife.