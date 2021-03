Der Motörhead-Sänger hatte bereits vor seinem Tod angeordnet, dass seine Asche in Pistolenkugeln gefüllt und seinen engsten Freunden zukommen soll.

Wie mehrere enge Freund*innen von Lemmy Kilmister bestätigen, soll der frühere Motörhead-Frontmann vor seinem Tod angeordnet haben, dass seine Asche in Pistolenkugeln gefüllt und an seine engsten Freund*innen und Bekannte verschenkt wird. Dies sei nun geschehen, verraten unter anderem Riki Rachtman und Whitfield Crane in Instagram- und Twitter-Posts. So postete Rachtman, der ehemalige Moderator der MTV-Show „Headbangers Ball“, am Montag (22. März) ein Foto der Kugel, auf der die Gravur „Lemmy“ deutlich zu erkennen war. Darunter schrieb er: „Vor seinem Tod bat #Lemmy darum, dass seine Asche in einige Kugeln gesteckt und an seine engsten Freunde verteilt wird. Heute habe…