Lenny Kravitz live in Berlin: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt

Konzerte: Am Freitag kommt es in Berlin und Postdam zum Kampf der Giganten

Lenny Kravitz ist auf Tour. Am 7. März trat er schon in München auf. Und mit seiner „Blue Electric Light Tour 2025“ tritt er auch am Freitag, den 14. März 2025, auf – in der Uber Arena Berlin. Hier alle Informationen zum Gig im Überblick.

Tickets

Auf „AD Ticket“ lässt sich zwar kein Ticket mehr erwerben, aber „B.Z. Die Stimme Berlins“ berichtet, dass es noch Rest-Karten gibt. Vielleicht gibt es sie vor Ort zum Verkauf.

Wer auf Nummer sicher gehen mag: Für seine Konzerte in Düsseldorf, Mannheim und Hannover gibt es noch Karten. Der Preis für ein Ticket beginnt bei 77 Euro.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18.oo Uhr und der offizielle Beginn mit Support-Act ist um 20.00 Uhr angedacht. Danach kommt Lenny Kravitz auf die Bühne und wie lang er spielt, lässt sich schwer sagen. Aber wer hat auf einem Konzert schon ein Zeitgefühl?

Support

Als Voract treten Nova Twins auf.

Venue-Adresse

Das Konzert findet in der Uber Arena statt. Die Adresse lautet: Uber Platz 1 10243 Berlin.

Anfahrt

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Uber Arena liegt in der Nähe der Bahnhöfe Warschauer Straße und Ostbahnhof.

Am U-Bahnhof Warschauer Straße halten auch die U1 und U3 sowie die Busse 300, 347 und N1 (Nachtbus). Und am Ostbahnhof neben den S-Bahnen auch der Regionalverkehr und Fernverkehrszüge. Die Busse 140, 142, 147, 240, 248, 347 und N40 (Nachtbus) fahren sogar zur Arena.

Von der Warschauer Straße sind es rund fünf Minuten Fußweg, vom Ostbahnhof um die zwölf Minuten.

Anreise mit dem Auto

Wenn man über die A24 kommt, fährt man bis Bezirk Pankow, danach in die B109. Ihr folgen, Greifswalder Str./B2 und Lichtenberger Str. bis Mildred-Harnack-Straße in Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Und wenn man über die A9 kommt, fährt man bis Tempelhofer Damm/B96, Berlin folgen, auf A100 Ausfahrt 20-Tempelhofer Damm nehmen. Danach der B96 folgen, Waterloo-Ufer und Adalbertstraße bis Mildred-Harnack-Straße in Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nehmen.

Parken

Es gibt extra ein Parkhaus für die Arena namens Uber Arena, das direkt an die Arena angrenzt. Dazu zwei CONTIPARK Parkhäuser, auch am Uber Platz. Und gegenüber ein Parkhaus namens East Side Mall. Ansonsten gibt es noch die DB BahnPark Tiefgarage am Ostbahnhof.

Setlist

Auf „Setlist.fm“ wird seine mögliche Setlist für die „Blue Electric Light Tour 2025“ wie folgt angegeben: