The Cure verkaufen jetzt auch hässliche Oasis-Bucket-Hats
The Cure machen jetzt auf Oasis. Nein, keine Sorge, Robert Smith trägt die Bucket Hats nicht selbst.
Bei Oasis-Fans ist der Bucket Hat ja ein absolutes Pflichtsouvenir – nun haben auch The Cure im Rahmen ihrer neuen Merch-Kollektion solche Anglerhüte im Sortiment. Auch, wenn sich Robert Smith damit wahrscheinlich – im Gegensatz zu Liam „Biblical“ Gallagher – damit wohl nicht blicken lassen würde.
Der „Mixes of a Lost World“-Bucket-Hat ist in schwarzer und weißer Grundfarbe erhältlich – und geizt nicht mit Farben: grelle Pixelmuster treffen auf das Cure-Logo. Schön ist etwas anderes, dafür ist der Hut mit 17,50 Euro immerhin relativ erschwinglich. Das neue Accessoire ist Teil der frischen „Mixes of a Lost World“-Kollektion, die The Cure gerade in ihrem offiziellen Webshop veröffentlicht haben. Neben dem Hut finden sich dort eine Reihe von neuen Items, die sich visuell am Artwork des kommenden Remix-Albums orientieren – etwa schwarze und weiße Shirts mit den abstrakten Cover-Elementen, V-Necks und Hoodies mit farbigen Schriftzügen oder verpixelten Motiven.
The Cure: Mehr als nur Bucket Hats im Store
Musikalisch dreht sich im The-Cure-Store gerade alles um „Mixes of a Lost World“, der Remix-Version ihre letzten Studioalbums. Erhältlich ist das Ganze in sämtlichen denkbaren Formaten: als 2LP im Gatefold-Vinyl (40 €), als opulentes 3LP-Set (50 €), als 3CD-Edition (22,50 €) oder sogar als Kassette für nostalgische 17,50 € bzw. als MC-Set. Und während The Cure im Sommer 2026 für gleich drei Abende in Berlin auf der Wuhlheide-Bühne stehen – am 10., 11. und 12. Juli 2026 –, kann sich das Warten auf die Shows mit etwas Merch kaufen vertreiben. Wer also für die Berlin-Konzerte noch das passende Outfit sucht, wird hier fündig… möglicherweise.