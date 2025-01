Liam Gallagher: zaghafte „Bestätigung“ der Oasis-Setlist 2025

Vor fast 26 Jahren fand die letzte Oasis-Tournee statt, jetzt ist es bald wieder so weit. Natürlich wird schon seit der Ankündigung der Konzerte darüber diskutiert, wie die Setlist aussehen könnte. Wird es auch Solo-Songs von Liam und Noel Gallagher geben – oder von deren jeweiligen Bands, Beady Eye und High Flying Birds? Oder nur Oasis-Material – und da eventuell auch neues?

Nun hat sich Liam Gallagher zum ersten Mal selbst dazu geäußert. Auf X machte eine angeblich geleakte Setlist die Runde, und ein Fan fragte den Sänger, ob diese offiziell sei. Darauf Liam: „It’s not far off“, also: „Es ist nicht weit entfernt davon.“

So sieht diese „nicht weit entfernte“ Setlist aus:

„Aquiesce“

„Some Might Say“

„Lyla“

„Shakermaker“

„The Hindu Times“

„Columbia“

„Cast No Shadow“

„She’s Electric“

„Stand By Me“

„Stop Crying Your Heart Our“

„The Importance Of Being Idle“

„Half The World Away“

„Whatever“

„Slide Away“

„Supersonic“

„Morning Glory“

„Rock ’n‘ Roll Star“

„Cigarettes & Alcohol“

„Don’t Look Back In Anger“

„Live Forever“

‚Champagne Supernova“

Eins fällt dabei natürlich sofort auf: unter all den erwartbaren Liedern kein „Wonderwall“. Oasis werden doch wohl kaum auf ihren größten Hit verzichten! Auch „Roll With It“ wäre hier nicht dabei, ebenso Stücke wie „The Masterplan“, „D’You Know What I Mean“ oder „Little By Little“, die Oasis früher häufig gespielt haben. Dass sie diesmal auf Cover-Versionen verzichten, wäre verständlich – die Leute haben schließlich lange genug auf Oasis gewartet. Also wahrscheinlich kein „I Am The Walrus“ von den Beatles oder „My Generation“ von The Who.

Auch auf die Frage, welche Solo-Songs die beiden Brüder bei ihren Konzerten spielen könnten, hatte Liam eine deutlich, sehr knappe Antwort: „Keine“.

Es bleibt also spannend. Ihre letzten gemeinsamen Konzerte spielten Oasis im Jahr 2009. Es endete mit einem Pflaumenwurf, der Noel dazu brachte, zu gehen und lange nicht zurückzukommen – bis vor kurzem. Die Welttournee von Oasis wird am 4. Juli im Principality Stadium in Cardiff/Wales beginnen und bis November dauern, vorerst mit Stationen in Großbritannien, Irland, Nord- und Südamerika, Südkorea, Japan und Australien. Weitere Daten – zum Beispiel in Europa – werden aber erhofft.