Es ist offiziell: MTV Europe Music Awards 2025 abgesagt

Das amerikanische Medienunternehmen scheint gerade im Umschwung: Nach einer Reihe an Entlassungen im vergangenen Jahr pausiert Paramount nun auch einige seiner prestigeträchtigen Events. Die MTV Europe Music Awards 2025 sind nun auch offiziell komplett abgesagt.

Umstrukturierung führte zur MTV-EMA-Absage

Die Entlassungsrunden starteten 2024, nachdem Paramount Global Co-CEOs George Cheeks, Brian Robbins und Chris McCarthy die Nachricht verkündeten, dass die US-amerikanische Belegschaft um ganze 15 Prozent reduziert werden sollte, um so Kosten in Höhe von 500 Millionen US-Dollar (rund 4,8 Millionen Euro) einzusparen. Mit der ersten Entlassungsrunde fiel somit der Startschuss für eine Reihe an drastischen Umstrukturierungen. Auch die Paramount-TV-Studios wurden mittlerweile geschlossen.

Nun kam aus dem Paramount-Hauptquartier schon die nächste schlechte Nachricht: Der Konzern drückt bei einigen seiner Preisverleihungsveranstaltungen auf die Pausentaste. Darunter fallen neben den MTV Europe Music Awards auch die CMT Music Awards, die Nickelodeon Kids‘ Choice Awards Mexico und die MTV Millennial Awards.

Im November fanden die EMAs 2024 noch statt

Bei den MTV Europe Music Awards 2024, kurz MTV EMAs, ging vor allem Taylor Swift als Gewinnerin hervor. Der Popstar wurde mit den Preisen als Beste Künstlerin, Bester US-Act, Bester Live-Act und Bestes Video für „Fortnight“ (feat. Post Malone) ausgezeichnet. Eröffnet wurde die Preisverleihung von Benson Boone, welcher auch den Preis als Bester Neuankömmling einheimste. Auch Newcomerin Tyla räumte ab und ging mit den Auszeichnungen für Beste Afrobeats, Bester R&B und Bester afrikanischer Act nach Hause.

Gibt es die EMAs jetzt nicht mehr?

Die Neuigkeit über die Absage des Events kam aus dem Büro von Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming and Events, Media Networks / Chief Content Officer Music Paramount+ bei Paramount Global. Laut Gilmer wolle das Unternehmen den gesamten Veranstaltungsplan umdenken und für die Zukunft optimieren. Was genau das für welche Veranstaltung bedeutet ist jedoch noch unklar.

Der 61-Jährige schrieb dazu, wie „Musikwoche“ berichtet: „Unsere Weltklasse-Events bleiben ein wichtiger Bestandteil des Musikangebots von Paramount, während wir die Messlatte für die Bereitstellung ikonischer, unvergesslicher Auftritte und Momente, die die Popkultur vorantreiben, weiterhin höher legen.“