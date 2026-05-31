Lieber Baumarkt als Metallica: Beatsteaks-Sänger outet Konzertgänger

Wer zu Metallica in Berlin geht, muss mit Bodychecks rechnen

Timetable Metallica in Berlin: Wann muss ich da sein, um Gojira noch zu sehen?

Es gibt Menschen, die würden für ein Metallica-Ticket ihren Sommerurlaub verschieben oder zumindest sehr ernsthaft darüber nachdenken, ob man die Miete nicht auch mal ein paar Tage später zahlen kann. Und dann gibt es offenbar Menschen, die sitzen bei Metallica im Berliner Olympiastadion und suchen während der Show lieber nach Kleinteilen im Online-Shop eines Baumarkts.

Arnim Teutoburg-Weiß entlarvt gelangweilten Konzertbesucher

Genau so eine Szene hat Arnim Teutoburg-Weiß, Sänger der Beatsteaks, am Samstagabend (30. Mai) bei Instagram geteilt. In dem kurzen Video sitzt Teutoburg-Weiß auf der Tribüne hinter einem Konzertbesucher, der während der Show sein Smartphone in der Hand hält. Darauf ist kein verwackeltes Video von James Hetfield oder ein heimlicher Blick auf die Setlist zu sehen, sondern ein Online-Shop, offenbar aus dem Baumarkt-Segment.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Besucher klickt sich gelangweilt durch das Sortiment, in dem diverse Ringe, Metallteile und andere praktische Kleinteile zu erkennen sind. Sicher alles wichtig, nur auch während eines Metallica-Konzerts? Teutoburg-Weiß kommentierte seine amüsante Beobachtung lediglich mit einer trockenen Metallica-Anspielung: „Nothing else matters“.

Dabei hätte es an diesem Abend durchaus gute Gründe gegeben, das Smartphone beiseitezulegen. Metallica spielten auf ihrer großen 360-Grad-Bühne inmitten der stehenden Fans. Vor rund 95.000 Menschen war es das wahrscheinlich größte Konzert, das je im Berliner Olympiastadion stattgefunden hat. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo zeigten, warum sie längst als Stadioninstitution gelten. Zu hören gab es Hits wie „Creeping Death“, „Master of Puppets“ und „Enter Sandman“, dazu Feuerwerk und Hetfields „German-eeee-yah!“

__________________________________________________________________

Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Weshalb fühlt er sich manchmal wie ein Getränkelieferant? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen, exklusiv in der Ausgabe 06/26. Und nicht nur das: Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei – an der auch Sven Regener von Element of Crime mitgewirkt hat. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.