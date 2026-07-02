Ohne Ankündigung: Lil Wayne lässt Konzert platzen

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Lil Wayne hat sich bei seinen Fans entschuldigt, nachdem er am Dienstag bei seinem eigenen Konzert in Bangor, Maine, einfach nicht aufgetaucht war. Der Auftritt war das erste Datum der verlängerten „20 Years of Carter Classics“-Tour nach einer erfolgreichen Saison 2025.

„Meine Fans in Maine, es tut mir so leid … Die Show wird auf den 28. Juli verschoben. Bitte behaltet eure Tickets, sie werden für das neue Datum gültig sein“, schrieb Wayne in einem Instagram-Stories-Post am Tag darauf. „Ohne euch bin ich nichts – ich kann es kaum erwarten, zurückzukommen und euch die Show zu geben, die ihr verdient.“ Der Rapper kündigte an, dass Ticketinhaber weitere Informationen per E-Mail erhalten würden.

Fans stundenlang vertröstet

Am Dienstag wartete das Publikum nach dem Opening Set von 2 Chainz im Maine Savings Amphitheater Berichten zufolge sehr lange, bevor es um 23 Uhr darüber informiert wurde, dass Wayne nicht mehr auftreten würde und die Veranstaltung damit beendet sei. Eine offizielle Erklärung gab es nicht.

„Ich bin wegen Lil Wayne und 2 Chainz hergekommen, und es war die schlimmste Erfahrung überhaupt. Wir sind über sechs Stunden gefahren, um hier zu sein“, sagte Rita Sack, eine Besucherin, die eigens aus Nova Scotia angereist war, dem lokalen Sender Wabi.

Sack erklärte gegenüber dem Sender, dass sie sich zumindest eine Entschuldigung des Rappers vor Ort gewünscht hätte. „Wir haben für Lil Wayne bezahlt. Das Mindeste wäre gewesen, kurz rauszukommen und sich zu entschuldigen, oder? Einfach mal sagen: Hey Leute, sorry, ich bin nicht in Form, mir geht’s nicht gut“, so Sack.