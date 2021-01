Donald Trump begnadigt Lil Wayne, aber nicht „Tiger King“ Joe Exotic

Der Gitarrist von Iced Earth soll bei der Stürmung des Kapitols hochgiftiges Bären-Spray bei sich gehabt haben.

Jon Schaffer ist am 17. Januar verhaftet worden. Der Mitbegründer der Metal-Band Iced Earth war vom FBI als Beteiligter beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 identifiziert und landesweit gesucht worden. Er muss sich nun für das gewaltsame Eindringen in das Regierungsgebäude und wegen Ruhestörung verantworten müssen. Das FBI veröffentlichte zudem am Montag (18. Januar) eine Liste von Vergehen, die ihm vorgeworfen werden: Betreten oder Ausharren in einem gesperrten Gebäude oder auf einem gesperrten Gelände ohne rechtmäßige Befugnis Störung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Regierungsgeschäften Wissentlicher Einsatz von physischer Gewalt gegen eine Person oder Eigentum in einem gesperrten Gebäude…