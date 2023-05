Lila Regen auf der Autobahn – Prince wird geehrt: „Prince Rogers Nelson Memorial Highway“

Ein sieben Meilen langer Abschnitt des Minnesota State Highway 5 wird nach Prince umbenannt. Die Straße führt an seinem ehemaligen Wohn- und Arbeitssitz Paisley Park vorbei und weiter durch die Vororte von Chanhassen und Eden Prairie in Minneapolis. Sie wird „Prince Rogers Nelson Memorial Highway“ heißen, und die Autobahnschilder werden lila statt klassisch braun gefärbt.

Prince eröffnete 1987 Paisley Park, ein 65.000 Quadratmeter großes Aufnahmestudio und Anwesen in der Twin-Cities-Vorstadt Chanhassen. Später begann er in dem Komplex zu leben, der nach seinem Tod 2016 in ein Museum umgewandelt wurde, das sein Leben und seine Karriere feiert.

„Prince war ein wahres Genie, ein visionärer Künstler, der die Grenzen der Musik und der Kulturen auf eine Weise verschoben hat, die nie vergessen werden wird“, sagte die republikanische Senatorin Julia Coleman, die Hauptsponsorin der Namensänderung. „Sein Einfluss ist in der Arbeit zahlloser Musiker, die nach ihm kamen, zu hören, und sein Vermächtnis inspiriert bis heute neue Generationen von Künstlern.“

Seine Fans setzen sich seit Jahren dafür ein, dass sein Werk in der Stadt, die er in diesen Jahren sein Zuhause nannte, durch Autobahnschilder gewürdigt wird. „Prince hat nie jemanden um etwas gebeten“, sagte Mark Webster, ein Freund des Sängers, der die Bemühungen um ein Andenken an sein Leben anführt, am Donnerstag gegenüber Reportern. „Ich denke, dies ist eines der größten Geschenke, die wir ihm machen.“

Nach Angaben des Senators werden die Freunde und die Familie von Prince für alle Kosten, die mit der Namensänderung verbunden sind, aufkommen. Der Gesetzentwurf muss nur noch vom Minnesota Gouverneur Tim Walz unterzeichnet werden, der die Änderung voraussichtlich genehmigen wird.