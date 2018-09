Lily Allen: Flugzeug-Sex mit Gallagher – und als Jugendliche von Erwachsenem verführt

Aus Einsamkeit und Traurigkeit habe sie Sex gegen Bezahlung gehabt, schreibt Lily Allen.

Lily Allen schreibt in ihren Memoiren, dass sie während einer Tournee die Dienste von „Escort-Damen“ in Anspruch nahm, also Sex gegen Bezahlung. Darüber berichtet die „Daily Mail“ und sie selbst vorab. Die Sängerin hat davon auf Instagram geschrieben, um der britischen Klatschzeitung zuvorzukommen – denn die Auszüge aus ihrer Autobiografie fielen als Leak in die Hände der Journalisten. Das Buch „My Thoughts Exactly“ erscheint am 20. September in Großbritannien. Lily Allen: „Ich war einsam“ Auf Instagram schreibt die 33-jährige über ihre chaotische „Sheezus“-Tour: „Ich schlief mit Escort-Damen. Ich fühlte mich verloren und einsam.“ Sie sei nicht stolz darauf, schreibt sie…