Alex van Halen arbeitet an einer neuen Anthologie mit dem Arbeitstitel „Van Halen“ – und kündigt an, darin erstmals ein umfassendes „Familienarchiv“ der Van Halens zu öffnen. „VAN HALEN ist eine der großartigsten amerikanischen Geschichten“, ist Alex Van Halen überzeugt.

In einer Pressemitteilung von Genesis Publications heißt es: „Die Jahre 1978 bis 1984 werden anhand von Korrespondenz, Tour-Erinnerungsstücken, Album-Artwork, Pressematerial, Musikausrüstung, unveröffentlichten Fotos und vielem mehr beleuchtet – und zeichnen den Weg der Brüder von ihrer Kindheit über die Gründung der Band bis zu ihrem Debüt und ihrem kometenhaften Aufstieg nach.“

Unveröffentlichtes Material und Archivzugang

In der Mitteilung heißt es weiter: „Mit einer dynamischen Mischung aus ikonischen Fotografien und seltenen, bisher unveröffentlichten Bildern sowie exklusivem Zugang zu seinen privaten Archiven bietet VAN HALEN eine persönliche Führung durch die legendäre Karriere der Band.“

Ein Veröffentlichungsdatum für das Buch steht noch aus. Fans können sich jedoch auf der Website der Anthologie registrieren, um über neue Informationen benachrichtigt zu werden.

Alex van Halen vermisst seinen Bruder

Zuvor hatte Van Halen bereits das autobiografische Buch „Brothers“ veröffentlicht, in dem er sein Leben und seine Karriere mit seinem verstorbenen Bruder und Bandkollegen Eddie Van Halen beschreibt. Die 2024 erschienene Autobiografie ist nicht nur eine Liebeserklärung an seinen Bruder, sondern auch an ihre gemeinsame Musik.

„Dies ist mein Tribut an meinen Bruder, meine Art, mich zu verabschieden“, schrieb van Halen in dem Buch. „Ed, ich liebe dich und ich vermisse dich. Wenn ich dich wiedersehe, werde ich dir in den Arsch treten!“ Eddie Van Halen war 2020 an Krebs verstorben.

Alex van Halen ist heute 72 Jahre alt. Mit dem Tod seines Bruders lösten sich Van Halen auf, deren Schlagzeuger er war. Bis heute verfolgt er keine Soloprojekte und lehnte bislang Angebote anderer Bands ab.

Das letzte Album der beiden Brüder erschien 2012 mit „A Different Kind of Truth“. Die letzte Tour der Band (durch Nordamerika) fand im Jahr 2015 statt – und das letzte Konzert schließlich in der Hollywood Bowl.