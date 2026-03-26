Warum Till Lindemanns Marlene-Dietrich-Cover polarisieren wird

Till Lindemann veröffentlicht bald eine neue Single, wie er auf Instagram meldete – richtig interessant ist jedoch die B-Seite: eine Coverversion des Evergreens „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, jenes Lied von Friedrich Hollaender, berühmt geworden durch die Interpretation Marlene Dietrichs in „Der blaue Engel“ von 1930.

Lola: Verführerin ohne Schuld

Der Text entfaltet das Bild der Figur Lola aus ihrer eigenen Perspektive: eine Frau, die Männer magnetisch anzieht und dabei eine zerstörerische Wirkung entfaltet. Sie wird umkreist, begehrt, konsumiert, während diejenigen, die sich ihr nähern, daran zugrunde gehen. Gleichzeitig inszeniert sie sich als unschuldig, beinahe kindlich – als jemand, der für all das keine Verantwortung trägt und schlicht nicht anders kann, als zu lieben. Anscheinend identifiziert sich der Rammstein-Sänger ausgerechnet mit dieser Haltung.

Wird Lindemann den Originaltext übernehmen?

Der Titel allein enthält kein rollendes „R“, was Lindemann eigentlich hätte enttäuschen müssen. Ob er den Text im Original beibehält, bleibt abzuwarten. Darin heißt es: „Männer umschwirr’n mich, wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ich kann halt lieben nur. Und sonst gar nichts.“ Ob er „Männer“ zu „Frauen“ machen wird, ist noch unklar.

Provokation mit Ansage

Provokant wäre eine Darbietung des Lieds durch den Rammstein-Sänger allemal. Dass manche Frauen „wie Motten“ ihn umschwirren, würde er vielleicht nicht mal abstreiten. Hinzu kommen aber die gegen ihn gerichteten Vorwürfe missbräuchlichen Verhaltens gegenüber Frauen (die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen ihn eingestellt). Dass er „von Kopf bis Fuß“ auf mindestens körperliche „Liebe“ eingestellt ist, dürfte wohl niemand bestreiten.

So oder so: Die neue Single Till Lindemanns erscheint Ende Mai, mit dem Dietrich-Cover als B-Seite.