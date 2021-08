Lindsey Buckingham live in Deutschland 2022: Tickets, Termine, Vorverkauf

Foto: Getty Images for NARAS, Kevin Mazur. All rights reserved.

Lindsey Buckingham kommt im Mai 2022 für ein Konzert nach Deutschland. Im Rahmen seiner Europa-Tournee gastiert der Fleetwood-Mac-Gitarrist am 28. Mai im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Bei seiner Konzertreise wird der 72-Jährige sein siebtes Soloalbum, „Lindsey Buckingham“, vorstellen. Es ist seine erste Europa-Tour als Solomusiker.

Der Pre-Sale startet am 01. September auf Buckinghams Webseite (für registrierte User). Der allgemeine Vorverkauf startet am 03. September, auch in diesem Fall gibt es Tickets auf Buckinghams Seite.

Lindsey Buckingham live 2022:

Mai 2022

17 – The Helix, Dublin, Irland

19 – SEC Armadillo, Glasgow, UK

21 – Philharmonic Hall, Liverpool, UK

22 – The London Palladium, London, UK

24 – Capitole, Genf, Belgien

25 – La Cigale, Paris, Frankreich

26 – TivoliVredenburg Grote Zaal, Utrecht, Niederlande

28 – Theater am Potsdamer Platz, Berlin

30 – Cirkus, Stockholm, Schweden

31 – Folketeateret, Oslo, Norwegen

June 2022

02 – Heartland Festival, Kværndrup, Dänemark