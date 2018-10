Lindsey Buckingham verklagt Fleetwood Mac wegen Rausschmiss

Der Gitarrist bestreitet die Aussage der Sängerin, dass der Rausschmiss an einem Tourtermin-Konflikt lag – sondern aus einem persönlichen Streit hervorging.

Dass Fleetwood Mac auch ohne Lindsey Buckingham funktionieren, hat die Band Anfang September mit einem ersten Live-Auftritt mit den Neuzugängen Mike Campbell und Neil Finn bewiesen. Um den konkreten Grund, wieso es zum Bruch zwischen den Musikern kam, streiten sich der Gitarrist und die Mitglieder weiterhin. So erklärte Buckingham in einem Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE, dass Stevie Nicks den Ausstieg des Künstlers gefordert hätte. Nach einem gemeinsamen Auftritt Anfang des Jahres sowie ersten Proben für ein Comeback hätte Bandmanager Irving Azoff den 69-Jährigen angerufen und erklärt: „Stevie will nie wieder mit dir zusammen auf einer Bühne stehen“. Azoff…