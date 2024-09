Linkin-Park-Tourauftakt: Emily Armstrong gibt erstes Statement ab

Nach dem umjubelten „From Zero“-Tourauftakt im KIA Forum von Los Angeles (Mittwoch, 11. September 2024), hat die neue Linkin-Park-Sängerin Emily Armstrong auf Instagram erste Eindrücke per Statement geteilt.

„What an INCREDIBLE night! We couldn’t have asked for a better first show of tour. Thank you so much! My heart is full ❤️‍🔥“ – „Was für ein UNGLAUBLICHER Abend! Wir hätten uns keine bessere erste Show der Tour wünschen können. Ich danke euch so sehr! Mein Herz ist voll beseelt ❤️‍🔥“, schreibt Emily Armstrong.

Emily Armstrong auf Instagram:

Liest sich so, als wäre Armstrong wirklich glücklich. Während sich auf ihrem persönlichen Instagram-Profil ausschließlich ergebene Fans zum Live-Debüt mit Linkin Park äußern (etwa: „Herzlichen Glückwunsch! Ignoriere die Hater und tu, wozu du zu geboren wurdest. Sing knallharte Rocksongs 🤟👊“), finden sich im Netz weiterhin viele Stimmen, die Armstrong kritisch gegenüberstehen.

Zwar ist Band-Chef Mike Shinoda überzeugt von ihrem Engagement, auch Chester Benningtons Witwe Talinda steht zu ihr. Aber nicht nur Jaime Bennington, der Sohn Chesters, steht dieser Neuversion von Linkin Park kritisch gegenüber.

Linkin Park spielen auf Zeit

Viele (Ex-)Fans der Band kritisieren Emily Armstrong für ihre verspätete Distanzierung vom verurteilten Sexualstraftäter Danny Masterson; außerdem werfen sie ihr vor, genau wie Masterson Mitglied von Scientology zu sein. Armstrong hat sich bislang nicht dazu geäußert, ob sie (weiterhin?) Scientologin ist oder Scientology den Rücken gekehrt hat.

Linkin Park scheinen auf Zeit zu spielen. Mike Shinoda ließ die Causa Armstrong in Los Angeles unerwähnt. Über mangelnde Popularität können LP sich eh nicht beschweren: Das Hamburg-Konzert am 22. September, ihr einziges in Deutschland, war wenige Minuten nach Vorverkaufsstart am heutigen Freitag (13. September) bereits ausverkauft.