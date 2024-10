Linkin Park kündigen neue Single „Over Each Other“ an

Linkin Parks neuer Track „Over Each Other“ erscheint am Donnerstag, den 24. Oktober, samt Musikvideo, das die Band einige Tage nach ihrem Auftritt am 28. September in Südkorea gedreht hat. Die Regie übernahm dafür Joe Hahn, der bereits für Clips wie „Numb“, „From The Inside“, „What I’ve Done“ and „Somewhere I Belong“ mit Linkin Park zusammenarbeitete.

Musikvideo greift „koreanische Pop-Kultur“ auf

Auf seinem Instagram-Account gab Joe Hahn einige Einblicke hinter die Kulissen des Drehs. Dabei teilte er nicht nur Fotos vom mitwirkenden Team, sondern erklärte in der dazugehörigen Bildunterschrift auch, weshalb man sich auf dieses Video besonders freuen sollte: „Ein paar Abende nach unserer Show in Seoul … Emily Armstrong und ich sind in der Stadt geblieben, um unser nächste Video für ,Over Each Other’ zu drehen. Es war schon immer ein Traum von mir, eines Tages bei einem Projekt in Korea Regie zu führen — und dies ist geschehen! Wir haben die koreanische Pop-Kultur aufgegriffen und das Ganze zu einem Drama gemacht. Wie immer hat Emily bei ihrer Performance brutal abgeliefert. Ich freue mich darauf, dies mit euch allen nächsten Donnerstag zu teilen.“

Hier mehr dazu:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Over Each Other“ ist nach „The Emptiness Machine“ und „Heavy Is The Crown“ die dritte Single aus Linkin Parks kommendem Album „From Zero“. Die Platte soll am 15. November 2024 erscheinen und ist die erste LP seit „One More Light“ aus dem Jahr 2017. Auf diesem war noch der Sänger und Frontmann Chester Bennington zu hören, der allerdings im selben Jahr starb.