Linkin Park: Konzertfilm kommt 2025

Das Comeback-Album „From Zero“ ist keine Woche alt, der Ticketkaufstress für die kommende Tournee steckt Fans noch in den Knochen, da kündigen Linkin Park bereits den nächsten Schritt an. Die Band will 2025 einen Konzertfilm veröffentlichen.

Brasilien-Show auf der Kinoleinwand

Die Nu-Metal-Gruppe kündigte dieses Vorhaben während eines Gigs in São Paulo an. Die Show zum Albumrelease am 15. November wurde bereits teilweise per Livestream über den YouTube-Kanal der US-Gruppe sowie vollständig auf dem brasilianischen Sender „Multishow“ übertragen. Eigentlich diente das Ganze jedoch als Teaser für einen Linkin-Park-Konzertfilm.

Ein genaues Release-Datum für den Film nannten Mike Shinoda und Co. noch nicht. Allerdings sollen die Aufzeichnungen wohl 2025 in Kinos gezeigt werden. Zu sehen und hören wird dann ein Querschnitt von Linkin Parks Karriere sein. Bei dem Auftritt in Brasilien arbeitete sich die Band mit Neu-Frontfrau Emily Armstrong durch die komplette Diskografie. Von der aktuellen Platte „From Zero“, dem ersten mit neuer Sängerin, sieben Jahre nach dem Tod von Frontmann Chester Bennington, spielten sie in der 26 Songs starken Setlist fünf Lieder.

Linkin Park kommen 2025 nach Deutschland

Die Ankündigung des Films kommt nur wenige Tage nachdem Linkin Park ihre Konzertpläne fürs kommende Jahr bekannt gaben. Nachdem die Band im Vorfeld der Albumveröffentlichung nämlich nur ausgewählte Comeback-Shows spielte, steht für nächstes Jahr ein voller Kalender an. Ab Ende Januar geht die Anfang September neu formierte Gruppe auf Tour, im Sommer kommen sie nach Europa. In Deutschland spielen Linkin Park im Juni und Juli in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt. Außerdem gibt es im deutschsprachigen Raum eine Show in Bern sowie beim Nova Rock Festival in Österreich. Als Vorbands ist unter anderem die britische Metalcore-Band Architects, die dieses Jahr unter anderem als Headliner beim Wacken Open Air auftraten, dabei.