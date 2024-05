Am Donnerstag (23. Mai) sollte das ehemalige Wohnhaus von Elvis Presley, Graceland, an den Meistbietenden versteigert werden. Jetzt verhinderte ein Richter mit einer einstweiligen Verfügung die Auktion. Hinter der plötzlichen Wendung steckt Elvis Enkelin und Tochter von Lisa Marie Presley, Riley Keough.

Graceland kommt (vorerst) nicht unter den Hammer

JoeDae Jenkins, der zuständige Richter im Falle Graceland, stoppte die Zwangsversteigerung in Tennessee in einer Anhörung am Mittwoch (22. Mai). Der Grund: Die Dokumente, die die Versteigerung begründen, müssten auf Echtheit geprüft werden. Damit setzte er das Anliegen von Riley Keough durch, die am Montag (20. Mai) eine einstweilige Verfügung gegen die Auktion erlassen hatte. Die Schauspielerin ist seit dem Tod ihrer Mutter, Lisa Marie Presley, im Januar 2023, die Besitzerin des Rock ’n‘ Roll-Anwesens. Sie wollte den Verkauf verhindern, weil sie ihn für „betrügerisch“ hält.

Die Entscheidung, die Presley-Ruhestätte zu versteigern, wurde getroffen, nachdem das Unternehmen Naussany Investments and Private Lending LLC behauptet hatte, Lisa Marie Presley hätte 2018 eine Treuhandurkunde für die Immobilie unterzeichnet. Mit der wollte sie einen Kredit in Höhe von 3,8 Millionen Dollar, den sie sich von dem Unternehmen geliehen hatte, absichern. Der Kredit sei laut Naussany Investments and Private Lending LLC aber nie vollständig zurückgezahlt worden, deshalb müsse das Haus nun die Schulden tilgen.

Riley Keough hält Behauptung für Lüge

„Diese Dokumente sind gefälscht“, heißt es in der Klageschrift, die von der Schauspielerin am 15. Mai eingereicht wurde. Außerdem soll ihre Mutter sich gar kein Geld von der Firma geliehen haben. Ob Naussany Investments and Private Lending LLC vorgelegte Dokumente wirklich Fälschungen sind, um an dem Verkauf der Kult-Heim zu verdienen, wird sich klären. Riley Keough dürfte sich aber in jedem Fall erstmal darüber freuen, dass der Familiennachlass zunächst in ihren Händen bleibt.

Elvis Presley lebte 20 Jahre, bis zu seinem Tod 1977, auf dem Anwesen im Süden von Memphis. Neben dem Rock-Musiker sind auch Lisa Marie und ihr Sohn Benjamin Keough auf Graceland begraben. Letztes Jahr bestätigte auch Priscilla Presley, dass es ihr Wunsch sei, nach ihrem Tod neben ihrem verstorbenen Ex-Mann begraben zu werden. 1982 wurde das Haus als Museum freigegeben und lockt seitdem jährlich rund 500.000 Presley-Faszinierte an.