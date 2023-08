Riley Keough über den Rechtsstreit mit Priscilla Presley

Riley Keough ist eine amerikansiche Schauspielerin und die Tochter von Lisa Marie Presley und Danny Kough. Ihre Mutter, die Singer-Songwriterin und Elvis-Tochter Lisa Marie, verstarb am 12. Januar dieses Jahres an den Folgen eines gewichtsreduzierenden Eingriffes, den sie ein Jahr zuvor hat vornehmen lassen.

Die Schauspielerin und Enkelin von Elvis Presley sprach in einem Interview mit „Vanity Fair“ über ihre Trauer über den Tod ihrer Mutter Lisa Marie Presley. Vor allem aber erzählte sie, wie es um die Beziehung zwischen ihr und ihrer Großmutter Priscilla Presley steht, nachdem Lisa Marie im Januar gestorben war.

„Ich habe viel Schmerz durchgemacht […] Teile von mir sind gestorben und ich habe mich gefühlt, als ob mein Herz explodiert wäre, aber ich fühle auch. Ich versuche zu überlegen, wie ich das formulieren soll […] Ich habe die Qualitäten gestärkt, die durch Widrigkeiten entstanden sind“, sagte Keough über die Tragödien, die ihre Familie seit dem Suizid ihres Bruders im Jahr 2020 ertragen musste.

Neben den Tragödien gab es aber auch glückliche Momente, wie die Geburt ihres ersten Kindes, ihre Nominierung für den Emmy Award für „Daisy Jones“ und ihre umjubelte Rolle in dem Film „War Pony“.

„Ich glaube, ich bin für einige wunderbare Dinge ausgewählt worden und auch für einige schreckliche“, sagte sie. „Ich bin mir bewusst, dass ich eine Menge verrückter Dinge durchgemacht habe, aber ich fühle mich nicht als Opfer. Ich fühle mich nicht wie die arme Riley […] Ich fühle mich auch nicht wirklich auserwählt.“

Rechtsstreit mit Priscilla Presley

Der 34-jährige Schauspieler sprach offen über den hartnäckigen Rechtsstreit um Lisa Maries lukrativen Nachlass, zu dem auch Elvis‘ berühmtes Haus in Graceland und die Anteile der Familie an Elvis Presley Enterprises gehören. Lisa Marie, die alleinige Treuhänderin und langjährige Verwalterin, hatte den Nachlass Keough und ihren Geschwistern überschrieben, bevor sie im Januar unerwartet an Komplikationen einer Gewichtsreduktionsoperation starb.

Priscilla, Elvis‘ Ex-Frau und Lisa Maries Mutter, stellte die „Echtheit und Gültigkeit“ des Testaments ihrer Tochter in Bezug auf den Nachlass in Frage und es kam zu einem Streit, der in den Medien ausgetragen wurde. Die Parteien legten den Rechtsstreit jedoch bei und erzielten im Juni einen Vergleichsvorschlag, der Keough als alleinige Treuhänderin einsetzte. Die Vereinbarung sieht auch vor, dass Priscilla in Graceland beerdigt werden kann und eine Auszahlung von mehr als eine Million Dollar erhält.

„Als meine Mutter starb, herrschte in allen Bereichen unseres Lebens ein großes Chaos. Alles fühlte sich an, als wäre der Teppich herausgerissen worden und der Boden unter uns weggeschmolzen“, sagte Keough. „Alle waren ein wenig in Panik, weil sie nicht wussten, wie es weitergehen sollte, und es dauerte eine Minute, bis wir die Details der Situation verstanden, denn es ist kompliziert. Wir sind eine Familie, aber es gibt auch eine große geschäftliche Seite in unserer Familie. Ich glaube also, dass wir uns Klarheit verschaffen mussten“.

„Alles wird so sein, wie es war“

In der Tat hat sie festgestellt, dass „Klarheit geschaffen wurde“. „Es gab einen kleinen Umbruch, aber jetzt wird alles so sein, wie es war“ sagte sie. „Sie ist eine wunderbare Frau, und sie hatte großen Anteil am Erbe meines Großvaters und an Graceland. Es ist sehr wichtig für sie. Er war die Liebe ihres Lebens. Alles, was in der Presse etwas anderes suggeriert, macht mich traurig, denn letzten Endes will sie nur Graceland und die Presley-Familie und das Erbe lieben und schützen. Das ist ihr ganzes Leben. Es ist also eine große Verantwortung, die sie versucht hat, auf sich zu nehmen. Nichts von alledem war jemals ein Teil unserer Beziehung. Sie war einfach meine Großmutter.“

Sie widersprach auch Berichten, die besagten, dass Priscilla nicht in Graceland beerdigt werden würde, und sagte, dass sie nicht verstehe, „was das Drama in den Nachrichten sollte.“

„Wenn sie [dort] begraben werden möchte, natürlich. Graceland mit der Welt zu teilen, war von Anfang an ihre Idee“, sagte Keough. „Ich hatte immer positive und schöne Erinnerungen und Assoziationen mit Graceland. Jetzt ist ein Großteil meiner Familie dort begraben, also ist es ein Ort großer Traurigkeit an diesem Punkt in meinem Leben.“