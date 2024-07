Elvis Presleys blaue Wildlederschuhe wurden am Freitag (28. Juni) im Rahmen einer Auktion in England für über 120.000 Pfund – umgerechnet über 141.000 Euro – unter den Hammer gebracht. Presley soll das Schuhwerk sowohl auf als auch abseits der Bühne gerne getragen haben.

„Ein außergewöhnliches Erinnerungsstück des Showbusiness’“

Elvis hatte die blauen Treter erworben, nachdem er für sein Debütalbum „Elvis Presley“ Carl Perkins’ Song „Blue Suede Shoes“ gesungen hatte. Das Lied mit dem bekannten Refrain „don’t you step on my blue suede shoes“ wurde 1955 von Perkins geschrieben und erstmals aufgenommen. Presley coverte es 1956 und nutzte es als Opener seines Erstlingwerkes. Scheinbar wollte er mit dem Kauf der Schuhe noch einmal das Stück visuell untermauern – in jedem Fall sah man ihn danach noch häufiger damit an den Füßen. Doch dann verschenkte er die Schuhe in der Größe 44,5 schließlich an seinen Freund Alan Fortas als er von der US-amerikanischen Armee eingezogen wurde.

Zur Bedeutung und Geschichte des Schuhwerks sprach auch der Auktionator Andrew Aldridge, der im Rahmen der Auktion von „Henry Aldridge & Son in Devizes“ erklärte: „Als Elvis sich zur amerikanischen Armee meldete, gab es ein Treffen in Graceland. Elvis rief seine Leute zu sich nach oben und verschenkte einige Kleidungsstücke, von denen er glaubte, dass er sie nicht mehr brauchen würde, wenn er aus der Armee zurückkommen würde.“

Durch die Verbindung zu den Songs „Blue Suede Shoes“ wie auch „Hound Dog“, den er mit den Schuhen an den Füßen bei „The Steve Allen Show“ in den 50ern live performte, seien die Wildlederschuhe „ein außergewöhnliches Erinnerungsstück des Showbusiness‘, der Musik und der Popkultur“, fügte Aldridge hinzu.

Die Schuhe wurden bereits in verschiedenen Museen ausgestellt. Aldridge sagte, dass ihre Echtheit von Jimmy Velvet, einem engen Freund von Presley und selbst US-Sänger, bestätigt wurde. Zwar wurde das Paar für etwa 120.000 Euro (95.000 Pfund) verkauft, doch der Preis stieg durch Gebühren und Mehrwertsteuer auf 141.000 Euro bzw. 120.00 Pfund an. Bereits 2023 verkaufte das Auktionshaus Presleys Nerzmantel für um die 151.ooo Euro (128.000 Pfund) an einen amerikanischen Sammler. Wer die blauen Schuhe erworben hat, ist jedoch nicht öffentlich gemacht worden.