Lisa Marie Presleys Halbbruder Navarone Garibaldi findet ihren Tod immer noch „surreal“

Foto: FilmMagic, Axelle/Bauer-Griffin. All rights reserved.

Der Sohn von Elvis‚ Ex-Frau Priscilla Presley und dem Regisseur und Produzenten Marco Garibaldi, Navarone Garibaldi, hat sich zum Tod seiner am 12. Januar überraschend verstorbenen Halbschwester Lisa Marie geäußert. Ihr Tod fühle sich immer noch „surreal“ an.

Navarone Garibaldi sprach auch über seine Eltern und die Rolle seiner Mutter als Ex-Frau des King of „Rock’n’Roll“. Viele Leute wüssten um ihn – nicht aber, wie er als Mensch wirklich war, sagte er dem „People-Magazine“.

Zuletzt wurde der Musiker bei der Beerdigung von Lisa Marie Presley am 22. Januar öffentlichkeitswirksam wahrgenommen. Der 35-jährige ist fernab des Rampenlichts um seine berühmten Familie aufgewachsen und hielt sich auch im Erwachsenenalter weitestgehend davon fern. Er ist Frontmann der Band Them Guns, die am 03. Februar mit „Acid Plane“ eine neue Single veröffentlichen.