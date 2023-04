Celebrating George: Großes Erinnerungskonzert für George Harrison in der Fabrik in Hamburg

Am 25. Februar 2023 wäre George Harrison 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund widmet Hamburgs Beatles-Expertin Stefanie Hempel (Erfinderin der berühmten Beatles-Tour der Stadt) dem Beatle im Anschluss an das erfolgreiche Event „Celebrating Paul“ im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrer Band und vielen hochkarätigen Gästen einen ganzen Jubiläumsabend in der Fabrik in Altona.

Am Ostersonntag (09. April) wird seine Musik mit indischen Instrumenten, Ukulele und auch etwas Mystik regelrecht gefeiert. Mit dabei sind Heinz Rudolf Kunze, Inga Rumpf, Annett Louisan, Stoppok, Gustav Peter Wöhler, Abi Wallenstein und die Newcomer Michel von Wussow, Phil Siemers und Symøn.

Sie alle interpretieren die Songs von George Harrison – von den Beatles über sein Solowerk bis hin zu seinem Wirken mit den Traveling Wilburys. Tickets sind noch erhältlich. Wer nicht dabei sein kann, schaut HIER im Livestream zu.