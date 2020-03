Elton John moderiert Coronavirus-Benefiz-Konzert mit Star-Besetzung

Nun hat es dann doch das legendäre UK-Festival erwischt. Fast jeden Tag gab es in Großbritannien ein optimistisches Update. Die Folgen der Coronavirus-Pandemie zwingen nun dennoch zu der radikalen Maßnahme.

Das Glastonbury Festival 2020 wurde am Mittwoch (18. März) offiziell abgesagt. Eine Verschiebung aufs nächste Jahr (und keine Verlegung auf einen späteren Zeitraum 2020) ist beschlossen. Der Grund braucht in diesen Zeiten kaum zusätzlich erwähnt werden. Die Coronavirus-Pandemie versetzt der Musikbranche einen Hieb nach dem nächsten. In einem Statement heißt es, dass die Absage die einzige „mögliche Option“ sei. Zugleich bestätigten die Veranstalter, dass die Karteninhaber die Möglichkeit haben werden, ihren Platz für die Veranstaltung im nächsten Jahr zu reservieren. Mit anderen Worten: Die Karten gelten auch für das kommende Jahr. Lange Zeit hatten sich die Glastonbury-Verantwortlichen optimistisch gezeigt, dass…