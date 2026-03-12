Liza mit Z: Zum 80. Geburtstag von Liza Minnelli

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Man kann wohl sagen, dass Liza Minnelli nichts ausgelassen hat. Sie hat alle Preise gewonnen, die man im Entertainment gewinnen kann – Oscar, Golden Globe, Emmy, Grammy. Sie hat in Kinofilmen, in Musicals, in Dramen gespielt. Sie hatte eigene Fernsehshows, am berühmtesten „Liza With A ,Z’“. Sie ging mit Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. auf Tournee.

Und sie spielte in „Cabaret“.

Der Triumph mit diesem Film ermöglichte ihr alles – und ruinierte vieles. Bob Fosse inszenierte 1972 dieses Filmmusical, das den Tanz auf der Rasierklinge in der Weimarer Republik zeigt. John Kander und Fred Ebb hatten das Musical 1966 an den Broadway gebracht, das auf den Erinnerungen von Christopher Isherwood, „Leb wohl, Berlin“ (1939), beruht. Liza Minnelli hatte vorher erst in drei Filmen gespielt. Als Sally Bowles überstrahlt sie alle.

Liza Minelli sang in der Carnegie Hall und im Madison Square Garden

Sie ist die Tochter von Judy Garland und dem Filmregisseur Vincente Minnelli. „Ich habe den Drive von meiner Mutter und die Träume von meinem Vater“, sagte sie. Die Eltern lebten getrennt, und Liza war mal bei der Mutter, mal beim Vater. Sie war ein Hollywood-Kind und ging nach New York, wo sie Anfang der 60er-Jahre erst kleine Rollen am Broadway hatte.

Ihr Repertoire ähnelte dem von Barbra Streisand, aber als Sängerin reüssierte Minnelli weniger. Ihr Leben war turbulent. Während der Dreharbeiten zu „New York, New York“ war sie mit Martin Scorsese liiert, sie hatte eine Affäre mit

Mikhail Baryshnikov. Die notorische „Klatschpresse“ verfolgte ihre Ehen, Scheidungen und Metamorphosen.

Immer mal wieder hatte sie eine gute Filmrolle, etwa in „Arthur“ (1981) und „Rent-A-Cop“ (1987). Aber ihre Shows blieben ihre Domäne – sie sang mit Charles Aznavour, mit Tom Jones, Cliff Richard und den Pet Shop Boys, auch mit ihrer Schwester Lorna Luft. Sie sang in der Carnegie Hall und im Madison Square Garden.

Liza mit Z ist heute 80 Jahre alt geworden.