Lollapalooza 2023 in Berlin: Die besten Fotos und Videos

Foto: Getty Images, Gina Wetzler. All rights reserved.

Lollapalooza Festival 2023 in Berlin

Vom 9. bis 10. September war es wieder soweit: Das Lollapalooza Festival fand zum mittlerweile siebten Mal in Berlin statt. Wie zuletzt war das Olympiagelände der Austragungsort in der Hauptstadt. Und dort wurde bei besten spätsommerlichen Wetter den circa 75.000 Besuchern ordentlich was geboten.

Zu den Highlights des Festivals gehörten etwa Bilderbuch, B.I, Ava Max, Imagine Dragons, Macklemore und viele viele mehr. Die üblichen Stände mit Kunst, Akrobatik und ausgefallener Fashion durften natürlich auch nicht fehlen.

Wir haben die besten Fotos und Videos vom Lollapalooza 2023 gesammelt, die Atmosphäre und Acts vor Ort perfekt einfingen.

Imagine Dragons auf der Main-Stage

Macklemore steckte mit positiver Energie an

Ava Max wusste zu überzeugen

Ein paar bunt durchmischte Höhepunkte