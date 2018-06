Rolling Stones eröffnen für kurze Zeit Pop-Up-Store in Berlin

Am Freitag (15. Juni) startet der Countdown für die Rückkehr der Rolling Stones nach Deutschland! Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ron Wood spielen am 22. Juni im Olympiastadion in Berlin (alle Infos hier) und eine Woche später – am 30. Juni – in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Zuvor gibt es für alle Liebhaber der Band, die ihre Platten noch nicht auf Vinyl besitzen, ein neues limitiertes Boxset: „The Studio Albums Vinyl Collection 1971-2016“.

Das Konzert der Rolling Stones 1969 in Altamont wurde von einem Todesfall überschattet: Während die Band „Under My Thumb" spielte, traten und stachen die als Ordner engagierten Hells Angels auf einen Zuschauer ein, bis er tot war. Um die Veröffentlichung der Vinyl-Sammlung zu feiern (und das Stones-Fieber auf dem Siedepunkt zu halten), eröffnet im Berliner Kulturkaufhaus Dussmann am Freitag auch ein Pop-Up-Store. Für wenige Tage gibt es dort alles, was das Fanherz begehrt: Neben dem Vinyl-Boxset anderen Platten der Gruppe werden auch Erinnerungsstücke aus der Bandgeschichte zu sehen sein.Welche Exponate aus dem Fundus der Stones zu bestaunen sein werden, blieb aber vorerst geheim. Allerdings gab es im Pop-Up-Store London schon einige hübsche Dinge anzuschauen…

Zudem erwartet die Besucher des Pop-Up-Stores eine Auswahl von Merchandise-Produkten aus der BRAVADO-Kollektion. Einige Teile sind nur in Berlin erhältlich.

The Rolling Stones Pop-Up-Store Berlin (ab 18.06. – 30.06.18)

Dussmann das KulturKaufhaus

Friedrichstraße 90

10117 Berlin

Tel: +49 (0)30 2025 1111

Samstag 9-23:30 Uhr

