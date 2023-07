Foto: Getty Images, Kristy Sparow. All rights reserved.

Dave Gahan und Martin Gore von Depeche Mode in Paris, Frankreich. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Depeche Mode werden am Freitag (7. Juli) voraussichtlich zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr die Bühne im Berliner Olympiastadion betreten. Die zwei Konzertabende, die im Rahmen der „Memento Mori“-Tour stattfinden, sind fast restlos ausverkauft. Wir fassen alle wichtigen Informationen für euren Konzertbesuch im Olympiastadion in Berlin zusammen:

Clearing

Falls bei euch Probleme beim Scannen der Tickets auftreten sollten, oder andere Schwierigkeiten entstehen, meldet euch bitte am Süd- oder Osttor an den grauen Kassenhäuschen.

Abendkasse & Will Call

Die Abendkasse für eventuelle Resttickets befindet sich am Südtor des Stadions. Der Will Call für Ticketmaster-Kunden ist am Osttor.

Verbote

Folgende Gegenstände dürft ihr nicht mit auf das Olympiagelände nehmen: Taschen über DIN A4 Abmessung (21 cm x 29,7 cm), professionelle Kameras mit Wechselobjektiven, Camcorder, Action-Cams, Selfie-Sticks, Waffen jeder Art (Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray, Taser, etc.), Helme, Regenschirme, Essen und Getränke (Ausnahme: alkoholfreie Getränke in bis zu 0,5 Liter PET-Flaschen oder Getränkekartons)

Alles Weitere zur Hausordnung findet ihr hier.

Der zweite Gig von Depeche Mode im Berliner Olympiastadion findet am Sonntag, den 9. Juli, statt. Karten sind nicht mehr verfügbar. Fans können sich allerdings Hoffnung auf eine eventuelle Verlängerung der Tour machen.

