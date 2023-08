ROLLING STONE beim Reeperbahn Festival – mit Arab Strap und Blood Red Shoes

Foto: Promo. All rights reserved.

Vom 20. bis 23. September findet in diesem Jahr zum 18. Mal das Reeperbahn Festival statt. Das Club-Event mit seiner einzigartigen Mischung aus Konzerten, Newcomer-Präsentation und Branchenveranstaltungen, das 300 Gigs und 200 Programmpunkte an 80 Locations vereint, hat dieses Jahr eine Menge zu bieten. Es gibt Auftritte der Pretenders, von Big Joanie und The Hives.

Ein Highlight wird aber auch ein Abend im Gruenspan am Samstag (23. September) mit Konzerten von Blood Red Shoes (19:40 Uhr), Arab Strap (21:40 Uhr) sowie dem NDR Vokalensemble & Stimming (22:30 Uhr). Präsentiert und begleitet wird das Programm von ROLLING STONE. Arab Strap spielen zum 25. Jubiläum ihres Albums „Philophobia“ ein Akustik-Set.

Ebenfalls am Samstag gibt es auch einen Abend mit Konzerten, der von unseren Kollegen vom MUSIKEXPRESS präsentiert wird. Im Uebel & Gefährlich treten Circa Waves, Tirzah und Team Scheiße auf.