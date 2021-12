Lollapalooza in Berlin: Termin für 2022 steht

Die sechste Ausgabe des Lollapalooza Berlin wird am 24. und 25. September 2022 stattfinden. Das gaben die Veranstalter am Mittwoch (01. Dezember) bekannt. Das Musik-Event wird Besucherinnen und Besucher erneut auf das Gelände des Olympiastadions und Olympiaparks in Berlin locken.

„Das Team des Lollapalooza Berlin blickt mit Vertrauen in die Zukunft und glaubt fest an eine Reunion am 24. und 25. September 2022“, hieß es in einer Mitteilung. „Natürlich unter Einhaltung der dann geltenden Infektionsschutzregeln.“

Lollapalooza: Line-Up folgt Anfang 2022

Die Bekanntgabe des Line-Ups sowie Infos zum Vorverkaufsstart folgen Anfang 2022.

Neben zahlreichen Konzerten bietet das Lollapalooza auch 2022 zahlreiche so genannte Erlebniswelten wie den Grünen Kiez, Fashionpalooza, Kidzapalooza und Lolla Fun Fair.

Kleiner Trost, bevor es richtig losgeht mit den Ankündigungen: Festival-Fans können in einem offiziellen Lollapalooza-Adventskalender in den kommenden Tagen Überraschungen aufdecken.

Das Lollapalooza Berlin fiel 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie aus.