London: Bombendrohung bei Konzert eines iranischen Musikers führt zu Evakuierung

Die Londoner Polizei hat das Hammersmith Apollo am Sonntag (09. Oktober) evakuieren lassen, nachdem dort eine Bombendrohung eingegangen war – der iranische Musiker Dariush Eghbali trat dort am Abend auf. Nach Angaben der Polizei hatte diese während des Konzertes von Eghbali im Apollo einen anonymen Hinweis auf das geplante Attentat erhalten. Obwohl keine Informationen zur konkreten Umsetzung der Bombendrohung vorgelegen hätten, entschloss sich die Polizei gemeinsam mit dem Management des Apollo, das Konzertgebäude aus Sicherheitsgründen zu evakuieren.

The @EventimApollo in Hammersmith was evacuated this evening following a security alert.

Officers are in the area to support staff and to facilitate the safe departure of those who were in attendance at the venue.

We have set out more information in the statement below. ⬇️ pic.twitter.com/NT2X0ux9o4

