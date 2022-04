„Long Live Montero Tour“: Lil Nas X kommt für zwei Termine nach Deutschland

Lil Nas X befindet sich ab November auf „Long Live Montero Tour“. Für seine erste Europatournee kommt der US-amerikanische Rapper und Sänger im November 2022 für zwei Termine nach Deutschland. Die Shows finden in Berlin am 9. November (Max-Schmeling-Halle) und in Hamburg (Sporthalle) am 10. November statt. Hier könnt Ihr Euch jetzt Tickets sichern.

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musiker beginnt seine Europatour in Amsterdam am 8. November 2022. Danach folgen zwei Shows in Berlin und Hamburg. Das Tourfinale findet am 17. November in Barcelona statt. Es handelt sich bei der „Long Live Montero Tour“ um die Tournee zum Debütalbum „Montero“, das am 17. September 2021 erschien.

Lil Nas X – Deutschland-Tourtermine & Tickets

09.11.2022 Berlin Max-Schmeling-Halle

10.11.2022 Hamburg Sporthalle

PayPal Prio Tickets:

Mi., 04.05.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.livenation.de/paypalpriotickets

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 04.05.2022, 10:00 Uhr (Online Presale, 48 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 05.05.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 06.05.2022, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-lil-nas-x-1371061

Debütalbum war ein Charterfolg

Am 17. September 2021 feierte Lil Nas X‘ langersehntes Debütalbum „Montero“ sein Release. Für die Arbeiten am Langspieler sagte er sogar eine Rolle in der Serie „Euphoria“ ab, denn er wollte seine komplette Konzentration erst einmal auf sein Album legen. Das hat sich wohl auch gelohnt, denn der Rapper konnte nicht nur Features mit Miley Cyrus, Elton John, Megan Thee Stallion und Doja Cat einfahren, auch verkaufte er in der ersten Woche 125.000 Einheiten von „Montero“. In Deutschland landete das Album auf Platz 13 der offiziellen Charts.