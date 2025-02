„Longlegs“ war sein Hit, „The Monkey“ ist schlicht verrückt

„Nenn es nicht Spielzeug!“ Dieser Satz wird mehr als nur ein paar Mal im Zusammenhang mit der Titelfigur des Horror -Films von Regisseur Osgood Perkins abwechselnd gestöhnt und geschrien, und das aus gutem Grund. Abgesehen von dem kurzlebigen Fisher-Price-Set ‚My First Anthrax‘ verursachen die meisten Spielzeuge keine Massenvernichtung. Dennoch kann man verstehen, warum Menschen versucht sind, einen trommelnden mechanischen Schimpansen als Spielzeug aus vergangenen Zeiten abzutun. Man steckt den Schlüssel in den Schlitz auf seinem pelzigen Rücken. Zieht ihn auf. Und sieht zu, wie dieser grinsende Affe auf seiner Snare wie Gene Krupa spielt. Das bedeutet stundenlangen Spielspaß für die Kinder!

Dieser besondere Affe unterscheidet sich jedoch ein wenig von einem typischen Spielzeug. Aus unbekannten Gründen. Vielleicht wurde der kleine Kerl von einem fahrenden Roma verflucht. Oder von bösartigen Geistern besessen, die zuvor in einem schicken Hotel in Colorado herumlungerten. Oder er hat einfach zu lange mit einem bösen Clown abgehangen, der in der Kanalisation lebt Sobald er zu spielen beginnt, erfüllt ein Gefühl unaussprechlicher Angst den Raum. Sobald er aufhört zu spielen, wird es verrückt. Menschen werden aufgespießt. Durch Strom getötet. Oder in die Luft gejagt. Waffen haben die Angewohnheit, in ungünstigen Momenten loszugehen. Man wird daran erinnert, dass Menschen extrem leicht entflammbar sind. Köpfe werden rollen. Normalerweise direkt von den Körpern, an denen sie noch vor Sekunden befestigt waren.

Trailer – „The Monkey“:

Basierend auf einer Kurzgeschichte von Stephen King aus seiner Sammlung Skeleton Crew von 1985, ist Perkins‘ Nachfolger seines Serienmörder-Film-Mixtapes Longlegs (2024) wie dieser Film stark von der Stimmung abhängig. In diesem Fall ist die Stimmung viel verrückter. Und bewegt sich auf der Grenze zwischen Ekel-Komödie und Grand-Guignol-Blutspritzern.

Eine Einleitung in einem Pfandhaus gibt sofort das Tempo vor. Ein blutbespritzter Pilot – Sie werden den Schauspieler, der ihn spielt, sofort erkennen – versucht, das verräterische Objekt loszuwerden. Der Besitzer des Geschäfts ist sich nicht sicher, warum dieser Kunde es so eilig hat, es loszuwerden. Der Affe tritt in Aktion. Jemand wird mit einer Harpune erschossen. Nur um dann die Eingeweide wie Toffee aus der Wunde gezogen zu bekommen. Ein Flammenwerfer wird hervorgeholt. Wusch. Dieser Affe ist in den Himmel gekommen. Oder vielleicht an einen anderen, wärmeren Ort. Aber wie ein böser Penny taucht er immer wieder auf. An einem anderen Ort, aber mit demselben Grinsen. Denselben toten Augen. Demselben Rat-a-tat-tat. Gefolgt von übertriebenem Chaos.

„Organ Grinder Monkey: Like Life“

Schließlich landet die perkussive Verkörperung des Bösen im Schrank des Piloten, wo seine Zwillingssöhne Hal und Bill (beide gespielt von Christian Convery) sie finden. Ihr Vater ist schon seit Ewigkeiten verschollen. Sie wurden beide von ihrer Mutter ( Tatiana Maslany aus „Orphan Black“) aufgezogen, die zwischen Verbitterung darüber, von ihrem Ehemann verlassen worden zu sein, und einer Art sonnigem Mutterherz schwankt.

Also durchsuchen sie seine Sachen nach Hinweisen darauf, wer dieser Mann wirklich war. Sie stoßen auf eine Hutschachtel mit der Aufschrift „Organ Grinder Monkey: Like Life“. Sollte das nicht lebensecht sein? fragen sie sich. Dann nehmen sie dieses Vintage-Objekt heraus. Und beobachten, was passiert, wenn die Schlagzeugsoli enden – und geliebte Menschen zu Grunde gehen und Benihana-Köche mit ihren Ginsu-Messern schludern und Unschuldige ein grausames Ende finden – und stellen fest, dass all diese Morde völlig willkürlich sind. Der Affe, bemerkt Bill, nimmt keine Wünsche entgegen. Die zufällige Grausamkeit ist der Punkt. Verdienen hat damit nichts zu tun, genau wie im Leben. Die Schachtel hat es gleich beim ersten Mal richtig gemacht.

Die erste Hälfte von „The Monkey“ könnte 1999 spielen, in den letzten Tagen eines Jahrhunderts, das von so vielen kurzen, heftigen Schocks der Brutalität geprägt war. Aber der Film selbst ist direkt aus dem Genre-Drehbuch der frühen 2000er Jahre. Was der Filmkritiker Joshua Rothkopf als „Horrorfilme über den Tod von oben“ bezeichnete, die als Reaktion auf den 11. September entstanden sind. (Die Tatsache, dass es eine persönliche Verbindung zu diesem Terroranschlag gibt, die in die Entstehung des Films eingebettet ist, fügt dem Ganzen ein zusätzliches Element des Meta-Traumas hinzu.)

Final Destination scheint ebenso inspirierend zu sein wie Kings Ausgangsmaterial

Final Destination scheint ebenso inspirierend zu sein wie Kings Ausgangsmaterial. Doch Perkins verdient Anerkennung dafür, wie geschickt er seine eigene Art von Galgenhumor und existenziellem Handwringen auskostet, um den Würgereflex zu reizen. „Jeder stirbt“, sagt Maslanys freundliche Mutter ihren Kindern, nachdem sie Zeuge eines besonders grausamen Unfalls geworden sind. Es stimmt zwar, dass nicht jeder auf so barocke Weise aus dem Leben scheidet wie die unglücklichen Charaktere in diesem Horrorfilm. Und nach so vielen grausamen Morden, die von Affen begleitet werden und Variationen des alten Brettspiels Mausefalle ähneln, fragt man sich, ob das Ganze nicht einfach nur eine Ausrede ist, um schockierende Morde zu präsentieren und abgestumpfte Fans zu beeindrucken.

Das Gefühl vervielfacht sich um das Hundertfache, als The Monkey 25 Jahre vorspult und die inzwischen erwachsenen Hal und Bill (Theo James aus The White Lotus, der auch in dieser Rolle zu sehen ist) feststellen, dass das Ding, das man nie ein Spielzeug nennen sollte, zurückgekehrt ist, um in ihrem Leben noch mehr Chaos anzurichten. Einer der Brüder hegt noch immer einen jahrzehntelangen Groll gegen den anderen. Und auch Hals entfremdeter Teenager-Sohn Petey (Colin O’Brien) findet sich inmitten eines von Gemetzel geprägten Familienerbes wieder. Aber die Erzählung beginnt, sich nebensächlich anzufühlen. Jegliche Vorstellungen von unvermeidlichen Generationstraumata oder den Sünden des Vaters, die den Söhnen im Namen des Beschützerinstinkts verborgen bleiben, spielen eine untergeordnete Rolle, sagen wir, im Vergleich zu dem, was Perkins mit einem Bus voller Cheerleader anstellen kann, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind.

Schau es dir an und hab Spaß!

Das ist der Grund, warum die meisten Leute in Scharen zu dieser Kavalkade von Enthauptungen und blutigen Gemetzeln strömen werden, also: Hier ist Ihr Geld wert! Schau es dir an und hab Spaß!

Wenn du genau hinhörst – sehr, sehr genau – kannst du unter dem Lärm einer Trommel, die geschlagen wird, und explodierenden Körpern das leise Geräusch von jemandem hören, der singt. „Iss, trink und amüsier dich heute. Denn morgen könntest du sterben.“

Aber „The Monkey“ versucht nicht, Lebenslektionen zu vermitteln. Nicht wirklich. Es begnügt sich damit, ein einziger langer, kranker Witz ohne Pointe zu sein, der gelegentlich eine stilvoll nihilistische P.O.V. mit vielen OMG-Momenten unterstreicht. Man kann es lieben oder hassen. In jedem Fall wird man das Konzept verstehen, dass niemandem ein würdevoller Abgang aus dieser Welt garantiert ist. Die, offen gesagt, verrückt ist.