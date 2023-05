Loreen erobert nach dem ESC auch die europäischen Charts

Nachdem Loreen am 13. Mai beim „Eurovision Song Contest“ auf dem ersten Platz landete, scheint dasselbe bei den europäischen Musikcharts zu passieren. Bereits mit ihrem letzten ESC-Winner „Euphoria“ stürmte die Schwedin 2012 die Musikcharts und erreichte damals die Spitze der Verkaufsliste.

Zurzeit ist ihr Siegerlied „Tattoo“ der meistgestreamte Song in Belgien, den Niederlanden und der Schweiz sowie das beliebteste „ESC“-Lied in Deutschland, Frankreich und Spanien. Einzig in Italien, Österreich und Portugal kommen die nationalen Beiträge von Marco Mengoni („Due Vite“), Teya & Salena („Who The Hell Is Edgar?“) bzw. Mimicat („Ai Coração“) noch besser an

Den europaweit zweitstärksten „Eurovision“-Song, „Queen of Kings“, trug die Norwegerin Alessandra vor. Dahinter stehen der Finne Käärijä („Cha Cha Cha“) und das „Unicorn“ der israelischen Teilnehmerin Noa Kirel.

Die größte „ESC“-Begeisterung herrscht offenbar in Belgien, wo acht Titel der Top 100 vom „Eurovision“ Wettbewerb stammen. In den Niederlanden und der Schweiz hat sich das ESC-Fieber anscheinend auch verbreitet, dort liegt die Zahl der ESC-Hits in den Top 100 bei jeweils fünf Tracks. Die deutschen Kandidaten Lord of the Lost („Blood & Glitter“), die am Samstag null Punkte erzielten, punkten dafür in ihrem Heimatland sowie in Österreich zurzeit mit Streams.