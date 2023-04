Foto: Redferns via Getty Images, Gaelle Beri. All rights reserved.

Peter Fox tritt auf der Bühne des „Hurricane“-Festivals am 22. Juni 2014 in Scheessel auf.

Peter Fox hat mit „Love Songs“ ein neues Werk von sich angekündigt. Das Release-Datum ist der 26. Mai 2023.

Was bisher geschah: Am 20. Oktober 2022 veröffentlichte der Seeed-Sänger bereits die erste Single „Zukunft Pink“ mit Inéz als Feature-Gast, worauf der Westberliner am 3. März noch den Track „Vergessen wie“ folgen ließ. Nur zwei Wochen darauf brachte Pierre Baigorry, wie Peter Fox bürgerlich heißt, die dritte Single „Weisse Fahnen“ heraus. Mit „Ein Auge Blau“ erschien am 14. April 2023 schließlich das aktuellste Stück des Musikers. Zu allen Songs erschienen Musikvideos, wobei der Clip zu „Ein Auge Blau“ die – laut Pressemitteilung – bislang größte Videoproduktion von Peter Fox ist.

Zusätzlich zum CD- und Streaming-Release von „Love Songs“ wird das Album am 14. Juli auch als Vinyl-Version herauskommen. Außerdem spielt der 51-Jährige mehrere Festival-Shows dieses Jahr.

28.05.2023 – Sputnik Springbreak

16.06.2023 – Hurricane Festival

17.06.2023 – Southside Festival

01.07.2023 – Summerjam

11.08.2023 – Taubertal Festival

12.08.2023 – Rocco Del Schlacko

13.08.2023 – Open Flair Festival

02.09.2023 – Superbloom

„Love Songs“ ist nach seinem Solo-Debüt „Stadtaffe“ , das bereits 15 Jahre in der Vergangenheit liegt, das zweite Solo-Album von Peter Fox. Mit 1,5 Millionen verkauften Einheiten, zählt „Stadtaffe“ zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Alben aller Zeiten.