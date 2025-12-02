„Lächerlich und undenkbar“: Madonna attackiert Trump wegen AIDS-Tag

Madonna gedenkt des Welt-AIDS-Tages und verurteilt Donald Trumps Entscheidung, das Datum am 1. Dezember nicht anzuerkennen. In einem Instagram-Post am Montag kritisierte die Queen of Pop Trump als „lächerlich“ und „undenkbar“, weil er die Auswirkungen der Krankheit nicht hervorhebt.

Regierung verbietet Beamten, über Welt-AIDS-Tag zu sprechen

„Heute ist Welt-AIDS-Tag. Seit vier Jahrzehnten wird dieser Tag international auf der ganzen Welt von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten anerkannt, weil das Leben von Millionen Menschen von der HIV-Krise berührt wurde“, schrieb Madonna. „Menschen haben Geliebte und Ehemänner und Ehefrauen und Freundinnen und Freunde und Mütter und Töchter und Kinder durch diese tödliche Krankheit verloren, für die es immer noch kein Heilmittel gibt.“

„Donald Trump hat verkündet, dass der Welt-AIDS-Tag nicht länger anerkannt werden sollte“, fügte Madonna hinzu. „Es ist eine Sache, Bundesbeamten zu befehlen, davon abzusehen, diesen Tag zu begehen, aber die Allgemeinheit zu bitten, so zu tun, als hätte er nie stattgefunden, ist lächerlich, absurd, undenkbar.“

Die Vereinigten Staaten begehen den 1. Dezember seit 1988 als Welt-AIDS-Tag, doch in diesem Jahr forderte das Außenministerium Regierungsangestellte auf, „davon abzusehen, den Tag öffentlich zu bewerben“ – in sozialen Medien, Reden und öffentlichen Mitteilungen.

Madonna: „Ich weigere mich zu akzeptieren, dass sie umsonst starben“

Madonna erwähnte weiter ihre persönliche Nähe zu den Verlusten durch die Krankheit, darunter Martin Burgoyne, ihr Mitbewohner und ehemaliger Tourmanager, der 1986 an AIDS starb. „Ich wette, er hat nie zugesehen, wie sein bester Freund an AIDS stirbt, seine Hand gehalten und das Blut aus seinem Gesicht weichen sehen, als er im Alter von 23 Jahren seinen letzten Atemzug nahm“, schrieb sie.

Madonna erzählte, dass sie eine „ziemlich lange“ Liste von Freunden habe, die an der Krankheit starben, darunter Chris Flynn, ihr erster Tanzlehrer, und Künstler Keith Haring, der 1990 an den Folgen der Krankheit starb.

„Ich bin sicher, viele von euch da draußen können das nachvollziehen. Lasst es mich noch einmal sagen – es gibt immer noch kein Heilmittel für AIDS, und Menschen sterben immer noch daran“, schrieb Madonna. „Ich weigere mich zu akzeptieren, dass diese Menschen umsonst gestorben sind. Und ich werde weiterhin den Welt-AIDS-Tag ehren, und ich hoffe, ihr werdet ihn mit mir ehren.“