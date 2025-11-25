Wie Trump und christliche Nationalisten Wahlkampfregeln umgehen wollen

Eine lautstarke christlich-nationalistische Minderheit arbeitet seit zwei Jahrzehnten daran, ein wichtiges Bundesgesetz zu kippen, das Demokratie und Wahlen in den USA schützt. Nach unzähligen Fehlschlägen könnten sie nun endlich Erfolg haben, indem sie sich mit der Regierung von Donald Trump verbünden.

Wer ist Michael Farris?

Ein Bundesgericht hört am Dienstag Argumente darüber, ob eine Einigung zwischen Trumps IRS und zwei Kirchen genehmigt werden soll. Die Kirchen werden vertreten durch Michael Farris, der die IRS verklagt hat mit der Begründung, dass Religionsfreiheit bedeute, dass Kirchen ihre Steuerbefreiungen zum Vorteil parteipolitischer Wahlkampagnen nutzen dürfen.

Farris ist ein glühender christlicher Nationalist. Er ist ehemaliger Vorsitzender der Alliance Defending Freedom und Gründer der Home School Legal Defense Association sowie des Patrick Henry College – allesamt bekannt für ihr Engagement für den christlichen Nationalismus. Der Vergleich, den Farris mit dem amtierenden IRS-Kommissar Steve Bessent vorschlägt, würde das Johnson-Amendment für verfassungswidrig erklären und der Regierung die Durchsetzung der Regelung untersagen.

Dies würde eine wichtige Schutzmaßnahme effektiv außer Kraft setzen und amerikanische Kirchen zu unregulierten, nicht rechenschaftspflichtigen Super-PACs machen. Im Vergleich dazu könnte Citizens United, die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 2010, die wohlhabenden Spendern und Unternehmen enormen politischen Einfluss verschaffte, fast harmlos erscheinen.

Was ist das Johnson-Amendment?

Bei allem Gift, das gegen das Johnson-Amendment geschleudert wird, ist es eigentlich ganz einfach. Spenden sollten wohltätige Zwecke finanzieren, nicht politische Kampagnen.

Gemeinnützige Organisationen, einschließlich Kirchen, haben Anspruch auf Steuerbefreiungen. Steuerbefreiung ist ein Privileg, kein Recht. Und die Regierung kann dieses Privileg an Bedingungen knüpfen. Eine dieser Bedingungen ist das Johnson-Amendment. Es verhindert, dass gemeinnützige Organisationen gemäß 501(c)(3) politische Kandidaten unterstützen oder ablehnen. Das ist alles.

Farris und eine kleine, lautstarke Fraktion christlich-nationalistischer Organisationen versuchen, diese vernünftige Regel mit dem Argument der Meinungs- und Religionsfreiheit auszuhöhlen. Aber was sie wirklich wollen, ist Geld und Macht.

Vor 25 Jahren befasste sich das Berufungsgericht der Vereinigten Staaten für den D.C. Circuit, das manchmal als „das zweithöchste Gericht des Landes“ bezeichnet wird, mit einer ähnlichen Klage wie der, die Farris hier zu klären versucht. Das Gericht erklärte, dass das Johnson-Amendment verfassungsgemäß ist und nicht gegen das Recht der Kirchen auf freie Meinungsäußerung oder freie Religionsausübung verstößt. Mit anderen Worten: Sie steht in direktem Widerspruch zu der von Farris angestrebten Einigung zwischen der Trump-Regierung und den Kirchen.

Was die Regelung erlaubt – und was nicht

Die Regelung ist gar nicht so weit gefasst. Sie hindert Kirchen nicht daran, über Themen wie Ehe, Abtreibung und Bürgerrechte zu sprechen. Sie wurde 1954 verabschiedet, hinderte Martin Luther King Jr. jedoch nicht daran, für Bürgerrechte zu predigen. Auch hinderte sie konservative weiße Kirchen im Süden nicht daran, sich gegen King zu stellen.

Außerdem hindert die Regel nur gemeinnützige Organisationen und ihre Vertreter daran, in ihrer offiziellen Funktion Politik zu betreiben. Prediger können Freunden und Familienangehörigen gerne sagen, wie sie wählen sollen, nur nicht von der Kanzel oder auf offiziellem Briefpapier der Kirche.

Und denken Sie daran: Wenn eine gemeinnützige Organisation oder Kirche wirklich einen politischen Kandidaten unterstützen will, kann sie das tun. Sie muss nur wie alle anderen Steuern zahlen. Aber Farris und die christlichen Nationalisten wollen ihren Kuchen haben und ihn auch essen.

Das Problem der fehlenden Transparenz

Das größere Problem ist, dass Kirchen im Gegensatz zu anderen 501(c)(3)-Organisationen keine Finanzinformationen an die Steuerbehörde IRS melden müssen. Alle anderen Wohltätigkeitsorganisationen in diesem Land müssen ein Formular 990 oder Finanzberichte einreichen. Sie verfolgen jeden Cent, der hereinkommt und ausgeht.

Kirchen jedoch nicht. Sie sind finanzielle Schwarze Löcher. Ohne das Johnson-Amendment könnte jeder Großspender einen Scheck in beliebiger Höhe an eine Kirche ausstellen, die Spende für politische Zwecke vorsehen und sie steuerlich absetzen.

Die Kirche würde zu einer treibenden Kraft in amerikanischen Wahlkämpfen werden, ähnlich wie Super-PACs, aber mit noch mehr Einfluss – unregulierte, nicht rechenschaftspflichtige, undurchsichtige Super-PACs. Das ist das Ziel. Bestehende PACs könnten sich sogar als Kirchen neu organisieren, um konkurrieren zu können.

Was eine Trump-Regierung damit zu tun hat

Unter einer normalen Regierung würde die Möglichkeit für Kirchen, Geld für Wahlkämpfe auszugeben, zu staatlichen Regulierungen führen. Kirchen wären gezwungen, sich an die Super-PAC-Regeln zu halten und ihre Finanzen offenzulegen. Aber glaubt irgendjemand ernsthaft, dass das Trump-Regime – das korrupteste der jüngeren Vergangenheit, wenn nicht sogar der amerikanischen Geschichte – etwas anderes tun würde, als von diesem Betrug zu profitieren?

Die Abschaffung dieser Regel wäre für unsere Demokratie weitaus schlimmer als die Entscheidung in der Rechtssache Citizens United und würde dieser Randgruppe eine erschreckende politische Macht verleihen. Und es handelt sich um eine Randgruppe, denn das Johnson-Amendment ist sehr beliebt. Laut Lifeway Research, einer evangelikalen Umfragegruppe, deren Slogan „Biblische Lösungen für das Leben“ lautet, lehnen fast 80 Prozent der Amerikaner es ab, dass Pastoren in der Kirche einen Kandidaten unterstützen, und 75 Prozent lehnen es ab, dass Kirchen Kandidaten öffentlich unterstützen. Mehr als 4.000 Glaubensführer mit unterschiedlichem Hintergrund forderten den Kongress auf, diese Regelung zu schützen. Ebenso wie fast 6.000 gemeinnützige Organisationen.

Alle wollen das Johnson-Amendment so belassen, wie es ist. Außer den machthungrigen christlichen Nationalisten.

Gescheiterte Versuche in der Vergangenheit

Sie scheiterten 2017, als sie sich auf Trumps transaktionale Natur verließen und den Präsidenten überredeten, eine Durchführungsverordnung zu unterzeichnen, von der seine Anwälte vor Gericht zugaben, dass sie „nichts bewirkt“. (Offenlegung: Ich war als Anwalt an der Klage beteiligt, die dieses Eingeständnis erzwang.)

Christliche Nationalisten können die öffentliche Meinung nicht gegen die Regel wenden. Sie können das Gesetz nicht per Durchführungsverordnung außer Kraft setzen. Sie konnten die höheren Gerichte nicht davon überzeugen, das Gesetz aufzuheben. Stattdessen arbeiten sie mit der Trump-Regierung zusammen, um einen Rechtsstreit beizulegen, der Argumente wiederholt, die das zweithöchste Gericht des Landes längst zurückgewiesen hat.

Die IRS und diese christlichen Nationalisten hoffen, dass das Gericht eine Einigung absegnen wird, die ein vom Kongress ordnungsgemäß verabschiedetes Bundesgesetz praktisch außer Kraft setzt.

Der Widerstand des Kongresses

Aber die Gewaltenteilung besteht weiterhin. Dreizehn Mitglieder des Kongresses, angeführt von den Abgeordneten Jared Huffman (D-Kalifornien) und Jamie Raskin (D-Maryland), haben die IRS aufgefordert, den vorgeschlagenen Vergleich zurückzuziehen, der „eine offensichtliche Umgehung des Kongresses“ darstellt. Sie ließen sich nicht von dem Argument beeinflussen, dass eine Einigung nur für die beiden an dem Fall beteiligten Kirchen gelten würde, da dies „sowohl säkularen gemeinnützigen Organisationen als auch allen anderen religiösen Organisationen Tür und Tor öffnet, um vor Gericht eine Freikarte für steuerbefreite Wahlkampfreden zu beantragen“. Sie nahmen kein Blatt vor den Mund: „Der Kongress hat sich wiederholt dafür entschieden, das Johnson-Amendment in der Gesetzgebung beizubehalten, und wir lehnen die Vorstellung ab, dass die IRS 70 Jahre dieses feststehenden Rechts einseitig neu interpretieren kann.“

Wenn die IRS den vorgeschlagenen Vergleich nicht zurückzieht, könnte das Gericht ihn bei der Anhörung am Dienstag genehmigen. Die Anwälte der gemeinnützigen Organisation Americans United for Separation of Church and State werden vor Gericht das Johnson-Amendment verteidigen, da die Trump-Regierung dies nicht tun wird.

Das Gericht sollte nicht zulassen, dass christliche Nationalisten sich mit Trump zusammentun, um ein riesiges Loch in die amerikanische Demokratie zu reißen. Und wenn es das tut, sollten die Amerikaner das nicht hinnehmen.

Andrew L. Seidel ist Verfassungsanwalt, Autor mehrerer Bücher über christlichen Nationalismus und Religionsfreiheit sowie Moderator des Podcasts „One Nation, Indivisible“. Er ist Vizepräsident für strategische Kommunikation bei Americans United for Separation of Church and State. Dieser Artikel wurde in seiner Eigenschaft als unabhängiger Anwalt, Autor und Wissenschaftler verfasst.