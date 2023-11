Madonna live in Köln – Videos, Setlist und Fotos der ersten Deutschland-Show

Kaum ein anderes Konzert wurde zuletzt so sehnsüchtig erwartet wie die erste Deutschlandshow der The Celebration Tour von Madonna: In der Lanxess Arena fand am 15. November das erste von zwei Kölner Konzerten der Künstlerin statt.

Für so manchen Zuschauer entwickelte sich die Warterei auf Madonna zur Geduldsprobe: Einige Fans beschwerten sich via X (früher Twitter), dass sich die Sängerin im Vorfeld zu viel Zeit lasse. Erst kurz nach 22 Uhr startete die Show offenbar, was aber – verglichen mit früheren Shows der Tour – nichts Ungewöhnliches ist.

Mit dem starken Opener „Nothing Really Matters“ versöhnte die „Queen of Pop“ dann jedoch auch die angesäuerten Fans im Publikum:

In einer Pause zwischen zwei Songs sprach Madonna darüber, dass sie sich auch mit 81 Jahren noch so anziehen wolle wie heute. „Weil ich seltsam bin, und ihr auch. Und darum sind wir zusammen.“ Zudem denke sie gern an die Vergangenheit zurück. „Denn ohne euch bin ich gar nichts. Ohne die Vergangenheit, hätte ich die Gegenwart nicht. Und ohne Gegenwart habe ich keine Zukunft.“

Besonders war die kleine A-Cappella-Einlage mit dem Publikum für „Causing a Commotion“ – während der Tour war es erst das zweite Mal, dass sie den Filmsong aus „Who’s That Girl?“ von 1987 anstimmte. Weitere Highlights für die Kölner Zuschauer waren Tour-Premieren von „Papa Don’t Preach“, „Don’t Cry For Me Argentina“ und „Live to Tell“.

„Vogue“ live in Köln:

„La Isla Bonita“ live in Köln:

Madonna live in Köln: Die komplette Setlist am 15. November

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Causing a Commotion (A Cappella mit dem Publikum)

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

Live To Tell

Like a Prayer

Erotica

Papa Don’t Preach

Justify My Love

Fever (Eddie Cooley Cover)

Hung Up

Bad Girl

Vogue

Die Another Day

Human Nature

Don’t Tell Me

Mother and Father

I Will Survive (Gloria Gaynor Cover)

La Isla Bonita

Don’t Cry For Me Argentina

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Bitch I’m Madonna

Celebration