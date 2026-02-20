Er ist Pedro Pascal ganz nah: Wer ist Rafael Olarra?

Amerika ist besessener von Elvis denn je. Der neue Konzertfilm „EPiC“ zeigt, warum

Innerhalb von wenigen Jahren ist Perdro Pascal aufgestiegen zum vielleicht beliebtesten Schauspieler Hollywoods. Einer, der Männer und Frauen gleichermaßen in die Kinos lockt (oder zum Streamen von „The Last of Us“ animiert).

Lange Zeit hörte man nichts von einer Person an seiner Seite. Das könnte sich nun geändert haben, denn der Schauspieler wurde in New York beim vertrauten Arm-in-Arm-Spaziergang und an einem anderen Tag beim Besuch eines Kinos mit einem Mann gesichtet. Beide sahen laut „TMZ“ die zur Sex-Schmonzette degradierte Literaturverfilmung „Wuthering Heights“.

Und wer ist nun der blonde Typ an der Seite Pascals? Dabei handelt es sich um Rafael „Raffa“ Olarra – Designer, Triathlet, Model und Ex-Freund von Luke Evans. Während letzterer schon vor einiger Zeit öffentlich machte, homosexuell zu sein, ist dies von Pedro Pascal bislang nicht bekannt. Der 50-Jährige gilt privat als sehr dezent und gibt wenig über sich preis. In der Vergangenheit engagierter er sich aber oft für die Belange der LGBTQI+-Gemeinde.

Rafael Olarra und Pedro Pascal

Läuft da also etwas zwischen den beiden Männern? Über die Gerüchte hinaus gibt es von keiner Seite eine offizielle Bestätigung. Dafür gerät nun Olarra wieder ins Blitzlichtgewitter. Offiziell firmiert er als Art Director der Luxus-Marke Faena.

Auf seiner Website beschreibt sich Olarra selbst so: „Ich bin Art Director bei Faena. Ich bin dafür verantwortlich, Alan Faenas Vision zu verwirklichen und arbeite daran, den Faena-Bezirk zu verbessern, der in Zusammenarbeit mit den unglaublichen Genies von Baz Luhrmann, Catherine Martins, Ximena Caminos, Juan Gatti, Rem Koolhas, Foster, Oma, Francis Mallman, Paul Qui und vielen anderen entstanden ist. Nebenbei arbeite ich auch als freiberuflicher Art Director. Zu meinen Aufgaben gehören Modekampagnen, Leitartikel, Werbung, Ausstellungen, Fernsehen, Theater und Veranstaltungen.“

Besucht man seinen Instagram-Account, sieht man einen Mann von Welt, der sich zu inszenieren weiß. Laut seinem Linkedin-Profil lebt Olarra in Miami Beach, Florida, hat aber auch ein Anwesen in New York. Er wurde in Argentinien geboren und studierte Art Direction an der Universidad del Cine. Neben seinen Aufgaben bei Faena und seinem eigenen Label Rafismo hinaus hat Olarra an verschiedenen Projekten gearbeitet, darunter die Gestaltung eines Indoor-Strandes für die deutsche „Vogue“ und die Inszenierung der Duftkampagne von Moschino.

Trotz seines extrovertierten Auftretens in den sozialen Medien ist privat über den Argentinier wenig bekannt. Zwar zeigte er sich während seiner Beziehung mit Luke Evans mit dem Schauspieler bei Instagram, aber gemeinsame öffentliche Auftritte waren selten. Die Beziehung hielt laut Insidern 18 Monate.