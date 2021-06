Hier die neuen Acts für die Rock-Saison 2022 – und die TV-Nachrichten mit H.P. Baxxter inklusive Wettervorhersage für 2022.

Die Festivalsaison 2022 wird auf Hochtouren geplant. „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ finden vom 03. bis zum 05. Juni 2022 statt, und unter den bisher bestätigten Acts wie Green Day, Volbeat und Broilers finden sich jetzt auch Gruppen wie Muse, Scooter rund um Frontmann H.P. Baxxter, Marteria, die Beatsteaks sowie Jan Delay & Disko No. 1. Auch soll die italienische Rockband Måneskin spielen, die am vergangenen Wochenende den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen hat. Weitere Acts sind Casper, Deftones und Lewis Capaldi. Auch bestätigt wurde Muse. Karten für die in diesem Jahr ausgefallenen Festivals können noch bis zum 14. Juni…