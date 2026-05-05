MAGA gibt Biden die Schuld am Spirit-Airlines-Kollaps – nicht dem hohen Kerosinpreis

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Das Unternehmensamerika erlebte dieses Wochenende das erste große Opfer von Donald Trumps Ölpreisschock infolge des Iran-Krieges: Spirit Airlines, der Billigflieger im Stehplatz-Stil, der die Gebührenorgie erfunden hat, die heute den Luftverkehr beherrscht, stellte den Betrieb ein.

In einer Pressemitteilung zur Schließung schrieb Spirit-Airlines-CEO Dave Davis, die Entscheidung sei angesichts des „plötzlichen und anhaltenden Anstiegs der Treibstoffpreise in den vergangenen Wochen“ gefallen, der das Unternehmen an den Rand gedrängt habe.

Obwohl der Grund für das Ende von Spirit glasklar ist, präsentiert die Trump-Administration eine Alternativerklärung – eine, die ihre eigene Rolle in der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise ausblendet, die der Präsident mit seiner rücksichtslosen außenpolitischen Militanz ausgelöst hat.

Duffy schiebt Biden die Schuld zu

Bei einem Auftritt am Montagmorgen bei Fox News versuchte Verkehrsminister Sean Duffy, den gestiegenen Kerosinpreis und den Zusammenbruch der Airline den Demokraten und Joe Biden anzulasten.

„Um das klarzustellen: Ja, die Kerosinpreise sind gestiegen. Aber diese Geschichte wurde nicht vom Iran-Krieg geschrieben. Sie wurde von Elizabeth Warren, Joe Biden, Pete Buttigieg und dem DOJ unter Biden geschrieben“, behauptete Duffy. Der Minister verwies auf eine geplante Fusion von Spirit Airlines und JetBlue, die ein Bundesrichter blockiert hatte, weil die Übernahme das Kartellrecht verletzen und den Wettbewerb für preisbewusste Reisende einschränken würde.

Senator Mike Lee (R-Utah) sprang sofort auf die Idee an, die Demokraten für das Aus von Spirit Airlines verantwortlich zu machen, und postete ein Foto von O.J. Simpson und Nicole Brown Simpson. Auf dem Bild war O.J. als „Elizabeth Warren“ beschriftet und Brown Simpson als „Spirit Airlines“.

Spirit Airlines widerspricht der Darstellung

Spirit Airlines selbst widersprach dieser Darstellung direkt: In der Schließungsankündigung schrieb das Unternehmen, der plötzliche Anstieg der Betriebskosten habe die Umsetzung eines umfassenden „Restrukturierungsplans gestört, der uns als zukunftsfähiges Unternehmen hätte hervorgehen lassen“.

Die Kerosinpreise haben sich weltweit nahezu verdoppelt, seit Trumps Krieg gegen den Iran den Öltransport durch die Straße von Hormus drosselt. Nahezu alle großen amerikanischen Fluggesellschaften haben ihre Zusatzgebühren erhöht, um die Treibstoffkosten aufzufangen. Logistik- und Speditionsunternehmen – ein weniger sichtbarer, aber riesiger Sektor des Luftfahrtbetriebs – ziehen ebenfalls nach und lösen eine Welle höherer Preise aus.

Doch zwei Monate nach Kriegsbeginn, während die Verhandlungen feststecken, besteht die Trump-Administration darauf, dass dies nur ein vorübergehender Ausreißer sei und alles zu einem unbestimmten Zeitpunkt in der theoretischen Zukunft wieder normal werde.

Bessent beschwichtigt bei Fox News

„Wir sind uns bewusst, dass dieser kurzfristige Preisanstieg die Amerikaner belastet, aber ich bin auch zuversichtlich, dass die Preise auf der anderen Seite davon sehr schnell wieder fallen werden“, sagte Finanzminister Scott Bessent in seinem eigenen Montagmorgen-Interview bei Fox News. „Der Aktienmarkt schaut darüber hinweg“, fügte er hinzu – womit er auf die Lieblingsmetrik des Präsidenten anspielte, die sicherstellt, dass die Superreichen unter seiner Regentschaft nicht allzu sehr leiden.

Duffy gab nicht nur den Demokraten die Schuld am Absturz von Spirit Airlines, er verhöhnte die Partei dafür, aus dem Krieg „Kapital zu schlagen“, und behauptete, die Opposition „liebt höhere Energiepreise“. Dem Minister zufolge ist der eigentliche „Krieg“ der „Krieg gegen Energie“, den die Demokraten gegen fossile Brennstoffe führen. „Irgendwann müssen wir eine etwas längere Perspektive einnehmen“, sagte Duffy – als ob das Kriegsende nicht eine republikanische Fata Morgana wäre, die immer weiter in die Ferne rückt.

Es ist jedoch Trump, der offen angedeutet hat, dass hohe Energiepreise eine gute Sache seien. „Die Vereinigten Staaten sind der weltgrößte Ölproduzent, mit Abstand – wenn die Ölpreise also steigen, verdienen wir eine Menge Geld“, schrieb er im März auf Truth Social.

Wer profitiert wirklich?

Wer ist dieses „wir“? Ölkonzerne. Amerikanische Ölkonzerne scheffeln Geld, teils weil andere Länder um ein verknapptes globales Angebot konkurrieren – und weil die Amerikaner selbst an der Zapfsäule Aufpreise für deren Produkte zahlen.