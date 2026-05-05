Rund ein Dutzend Wissenschaftler gestorben oder verschwunden – was ist da los?

Mindestens elf US-Wissenschaftler, die mit amerikanischen Kern- und Raumfahrtforschungsprogrammen in Verbindung standen, sind in den vergangenen Jahren gestorben oder verschwunden. Das hat eine Bundesuntersuchung ausgelöst – und US-Präsident Donald Trump nannte die Lage „ziemlich ernstes Zeug“.

Am 20. April kündigte der House Oversight Committee an, die Todesfälle und Vermisstenfälle zu untersuchen, nachdem Ausschussvorsitzender James Comer (R-Ky.) in „Fox & Friends“ gewarnt hatte, es könne „etwas Finsteres im Gange sein“. Comer sagte, er habe das zunächst für „irgendeine verrückte Verschwörungstheorie“ gehalten, halte es inzwischen aber für ein mögliches Problem der nationalen Sicherheit.

CNN berichtete, dass das FBI die Ermittlungen anführt, um mögliche Verbindungen zwischen den vermissten und verstorbenen Wissenschaftlern herzustellen, und dabei mit dem Energieministerium, dem Verteidigungsministerium sowie staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet. NASA teilte auf X mit, die Behörde „koordiniere und kooperiere mit den zuständigen Stellen in Bezug auf die vermissten Wissenschaftler“, sehe derzeit aber keine Bedrohung der nationalen Sicherheit.

Flucht aus dem Land?

Trump hat in seiner zweiten Amtszeit die Mittel für wissenschaftliche Forschung drastisch gekürzt und damit anderen Ländern die Möglichkeit eröffnet, führende Wissenschaftler abzuwerben. Könnte hinter den Vermisstenfällen ein Brain Drain stecken? Einige republikanische Abgeordnete scheinen das zu glauben. Congressman Eric Burlison (R-Mo.) schrieb auf X: „Wir stehen im Wettbewerb mit China, Russland und dem Iran in Sachen Nukleartechnologie, fortgeschrittene Waffen und Raumfahrt. Und währenddessen verschwinden unsere besten Wissenschaftler einfach.“

Wer sind die Wissenschaftler?

Die Fragen nach einer möglichen finsteren Verbindung zwischen den elf Todesfällen und Vermisstenmeldungen begannen aufzukommen, nachdem William Neil McCasland, ein 68-jähriger ehemaliger Generalmajor der US Air Force, am 27. Februar 2026 von seiner Frau als vermisst aus seinem Haus in Albuquerque gemeldet worden war. McCasland ließ seine Lesebrille, sein Telefon und seine elektronischen Geräte zurück; es wird angenommen, dass er seinen Revolver im Kaliber .38 mitgenommen hat. Zwei Monate später tappt die Polizei noch immer im Dunkeln.

McCasland war einst Kommandant der Wright-Patterson-Basis, die im Zusammenhang mit dem Roswell-Vorfall eine zentrale Rolle spielt. Seine Verbindung zu UFO-Mythen und geheimen Weltraumwaffenprogrammen befeuerte die Spekulationen, die ein YouTuber namens Daniel Liszt entfacht hatte, als er ein Video veröffentlichte, in dem er theoretisierte, ein portugiesischer Physiker sei wegen seiner Arbeit in der fortgeschrittenen Fusionsforschung ermordet worden. Nuno Gomes Loureiro, ein renommierter Kernwissenschaftsprofessor, wurde im Dezember 2025 in seinem Haus in Massachusetts erschossen. Er war kurz zuvor zum Direktor des Plasma Science and Fusion Center am MIT ernannt worden.

Liszt, der unter dem Namen Dark Journalist auftritt, vertrat die These, Loureiros Arbeit sei „potenziell so bahnbrechend, dass man, wenn man in der Forschung wirklich die Nase vorn hat, zu einer Art Datenbank wird, die möglicherweise gelöscht werden muss“. Er verknüpfte Loureiros Ermordung mit den Todesfällen anderer Wissenschaftler, die am US-Programm zur Strategischen Verteidigungsinitiative mitgearbeitet hatten.

Parallelen und Spekulationen

Die rechte Influencerin Jessica Reed Kraus veröffentlichte im Februar einen Substack-Artikel, in dem sie Parallelen zwischen Loureiros Tod und dem des Astrophysikers Carl Grillmair zog, der vor seinem Haus im ländlichen Kalifornien erschossen wurde. In einem weiteren Beitrag bezeichnete sie McCaslands Verschwinden als „Verschwörungsalarm!“ Der Daily Mail trieb die Geschichte im März auf die Spitze und berichtete, das „Rätsel um fünf vermisste Wissenschaftler verbreite Schrecken in Amerika“.

Comer und andere Abgeordnete datieren die Reihe mysteriöser Todesfälle und Vermisstenmeldungen auf Juli 2023, als Michael David Hicks, ein 59-jähriger Wissenschaftler, der auf Kometen- und Asteroidenforschung am Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA in Kalifornien spezialisiert war, starb. Spekulationen ranken sich auch um den Suizid der Anti-Schwerkraft-Forscherin Amy Eskridge im Jahr 2022, nachdem der Daily Mail ihren Tod mit den anderen Fällen in Verbindung gebracht hatte. Eskridge, eine Forscherin aus Alabama, hatte in einem weitschweifigen Interview 2020 enthüllt, dass sie Informationen über UFOs und Außerirdische veröffentlichen wolle und deshalb Drohungen erhalte.

Die Fälle unterscheiden sich erheblich in ihren Umständen und erstrecken sich über mehrere Jahre. JPL-Raumfahrtforscher Frank Maiwald starb im Juli 2024; seine Todesursache wurde nicht öffentlich bekannt gegeben. Anthony Chavez, ein pensionierter Ingenieur, der am Los Alamos National Laboratory in der Atomwaffenforschung tätig gewesen war, verschwand im Mai 2025 aus seinem Haus in New Mexico. Eine Verwaltungsangestellte des Los-Alamos-Labors namens Melissa Casillas wurde im Juni 2025 vermisst gemeldet; sie wurde zuletzt gesehen, wie sie einige Kilometer von ihrem Haus entfernt an einem Highway entlanglief. Monica Jacinto Reza war als Director of Materials Processing beim JPL tätig, als sie im vergangenen Juni bei einer Wanderung mit einer Freundin im Angeles National Forest verschwand. Steven Garcia, ein Materialbetreuer mit hoher Sicherheitsfreigabe bei einer nationalen Nuklearsicherheitsanlage in Albuquerque, verschwand im August. Der Pharmaziewissenschaftler Jason Thomas wurde im Dezember als vermisst gemeldet und am 17. März 2026 tot aufgefunden.

Was verbindet die Wissenschaftler?

Der gemeinsame Nenner der elf Toten und Vermissten scheint zu sein, dass alle Zugang zu sensiblen Nuklear- und Raumfahrtforschungsdaten hatten. Die Pressemitteilung zur Ankündigung der Untersuchung durch den House Oversight Committee erklärt, „diese Todesfälle und Vermisstenfälle könnten eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA und für US-Personal mit Zugang zu wissenschaftlichen Geheimnissen darstellen“. Internetdetektive behaupten, die Fälle seien miteinander verknüpft, weil die Betroffenen an Projekten zur Entwicklung sauberer Energie gearbeitet hätten. Rep. Eric Burlison sagte Fox News: „Das hat alle Merkmale einer ausländischen Operation.“

Kritiker halten das schlicht für eine Verschwörungstheorie. Die pensionierte FBI-Agentin Jennifer Coffindaffer sagte dem Magazin „Newsweek“, die Behauptungen „zerfielen, wenn man sie unter grundlegenden Ermittlungsprinzipien betrachte“. Erin Ryan, Co-Moderatorin des politischen Kommentar-Podcasts „Hysteria“, sah darin ein Symptom der wissenschaftsfeindlichen Rhetorik der MAGA-Bewegung: „Ich glaube, das ist eine Möglichkeit für Menschen auf der extremen Rechten, sich aus der Verantwortung zu stehlen, eine Umgebung geschaffen zu haben, die tatsächlich gefährlich für Wissenschaftler ist.“ Daniel Engber vom „The Atlantic“ schrieb: „Es als Verschwörungstheorie zu bezeichnen, wäre noch zu gnädig, denn es wurde keine schlüssige Theorie vorgelegt, die das Muster der Ereignisse erklären würde.“ Unterm Strich sei die Geschichte „unglaublich dumm“.

Warum ermittelt der Bund?

Die Geschichte der toten und verschwundenen Wissenschaftler nahm Fahrt auf, als republikanische Politiker sie zur ernsthaften Neuigkeit erklärten. Am 15. April fragte Fox-News-Reporter Peter Doocy die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, nach den Wissenschaftlern; zwei Tage später kündigte Leavitt an, das Weiße Haus werde eine Untersuchung einleiten. Congresswoman Anna Paulina Luna (R-Fl.) schrieb: „Wenn Sie sich unwohl dabei fühlen, wie viele Wissenschaftler verschwunden sind, gestorben sind und sich in letzter Zeit das Leben genommen haben – Sie liegen mit Ihrer Intuition richtig.“ Rep. James Walkinshaw (D-Va.), der dem Oversight Committee gemeinsam mit Comer und Burlison angehört, schlug gegenüber CNN einen bedächtigeren Ton an: „Die Vereinigten Staaten haben Tausende von Kernwissenschaftlern und Nuklearexperten. Es ist nicht die Art von Nuklearprogramm, das ein ausländischer Gegner durch das gezielte Vorgehen gegen zehn Einzelpersonen nennenswert schwächen könnte.“

Präsident Trump erklärte diese Woche, die Ermittlungen hätten bislang keine Belege für eine Verbindung zwischen den Todesfällen und Vermisstenfällen zutage gefördert. „Einige der Fälle, die wir uns angesehen haben, sind sehr traurig – manche waren krank, manche haben sich selbst das Leben genommen, bei anderen lagen andere Umstände vor“, sagte Trump gegenüber Reportern. „Wir werden einen vollständigen Bericht erstellen. Und das ist sehr ernst.“

Was sagen die Familien?

Angehörige der Toten und Vermissten sind frustriert über den Strudel aus Verschwörungstheorien. Michael David Hicks‘ Tochter sagte, die Spekulationen über den Tod ihres Vaters hätten sie erschüttert. „Nach allem, was ich von meinem Vater weiß, gibt es keinen logischen Zusammenhang, der ihn in diese mögliche Bundesuntersuchung hineinziehen würde“, sagte Julia Hicks gegenüber CNN. „Ich verstehe die Verbindung zwischen dem Tod meines Vaters und den anderen vermissten Wissenschaftlern nicht. Ich kann nicht anders, als darüber zu lachen – aber gleichzeitig wird es langsam ernst.“

Amy Eskridges Vater Richard Eskridge, ein ehemaliger NASA-Wissenschaftler, wies jeden Verdacht zurück, der Suizid seiner Tochter sei verdächtig: „Wissenschaftler sterben auch, genau wie andere Menschen.“ William McCaslands Frau schrieb auf Facebook, McCasland habe während seiner Zeit bei der Air Force Zugang zu „einigen streng geheimen Programmen und Informationen“ gehabt, sei aber seit mehr als einem Jahrzehnt im Ruhestand. „Es erscheint sehr unwahrscheinlich, dass er entführt wurde, um ihm längst veraltete Geheimnisse zu entlocken.“

Trotz der Bundesuntersuchung gibt die Familie von Monica Jacinto Reza an, dass sich weder das Weiße Haus noch das FBI bei irgendeinem Familienmitglied bezüglich ihres Verschwindens gemeldet hat. Sie weisen jeden Hinweis zurück, Reza habe an etwas gearbeitet, das ihr hätte gefährlich werden können. Gegenüber dem „LA Mag“ sagte einer ihrer Angehörigen: „Sie war einfach ein normaler Mensch mit einer Familie.“

Ob glaubwürdig oder nicht – die Verschwörungstheorien reißen nicht ab. Die Mercury News berichtete, Rep. Burlison habe zwei weitere Namen ins Spiel gebracht, die seiner Meinung nach einer genaueren Prüfung bedürften: Matthew James Sullivan, ein ehemaliger Air-Force-Geheimdienstoffizier, der 2024 an einer Überdosis starb, und Ning Li, eine Anti-Schwerkraft-Physikerin, die 2021 im Alter von 79 Jahren nach einem Autounfall starb. Hinzu kommt der Fall von Joshua LeBlanc, einem NASA-Nuklearwissenschaftler, der im vergangenen Jahr bei einem Autounfall in Alabama ums Leben kam.

Am 30. April schrieb Burlison auf X: „Die Zahl ist auf 13 gestiegen. Dreizehn amerikanische Wissenschaftler mit Bezug zur Kern- und Raumfahrtforschung – vermisst oder tot. Jeder Gegner auf diesem Planeten freut sich über jeden, den wir verlieren. Wir sind als Nation heute schwächer wegen dieser Verluste, und ich arbeite daran, Antworten zu bekommen.“