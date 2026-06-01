Die erschreckende neue Welle republikanischer Kandidaten bei den Wahlen in diesem Jahr

Der Wahlkampf scheint in Amerika nie zu enden – doch die diesjährigen Zwischenwahlen entwickeln sich bereits jetzt zu einem Aufeinandertreffen ungezügelter Kräfte. Auf der einen Seite die Wut vieler Amerikaner, angeheizt durch steigende Lebenshaltungskosten und wachsende Unzufriedenheit mit den ersten zwei Regierungsjahren der Trump-Administration. Auf der anderen Seite ein zunehmend unberechenbarer Donald Trump, der seinen Würgegriff auf die GOP und deren Mehrheit im Kongress nicht lockern will.

Ohne Präsidentschaftsrennen auf dem Stimmzettel sind die Midterms eine Chance für politische Aufsteiger, ins Rampenlicht zu treten – doch Trump versucht trotzdem, sie zu seiner persönlichen Angelegenheit zu machen. Der Präsident hat bereits unmissverständlich klargestellt, dass er die Zwischenwahlen nutzen will, um Republikaner zu bestrafen und aus dem Amt zu drängen, die ihm gegenüber nicht bedingungslos loyal waren. Einige seiner lautstärksten Kritiker hat er bereits aus dem Feld geräumt – darunter Rep. Thomas Massie (R-Ky.) – und selbst verlässliche Parteigrößen wie Sen. John Cornyn (R-Texas) und Sen. Bill Cassidy (R-La.) hat er durch die Unterstützung ihrer MAGA-Herausforderer in den Vorwahlen unter Druck gesetzt.

In einigen Fällen sind radikale MAGA-Hardliner in die entstehenden Lücken gestoßen und haben damit die Transformation der Partei unter Trumps Führung sichtbar gemacht. Im November wird sich zeigen, ob die Demokraten Trumps sinkende Zustimmungswerte nutzen und weitere seiner Getreuen vom Einzug in den Kongress abhalten können.

Die Namen im Überblick

Diese Kandidaten haben wir in diesem Sommer im Blick:

Ken Paxton – U.S. Senate, Texas

Texas Attorney General Ken Paxton ist so trumpianisch, wie es nur geht. Mit Rückendeckung des Präsidenten haben Paxton und Trump gemeinsam den langjährigen republikanischen Senator John Cornyn aus dem Amt gedrängt – mit dem Versprechen, den Lone Star State noch mehr nach MAGA-Vorbild umzugestalten. Der erste Punkt auf der Politikseite seiner Kampagnenwebsite erklärt, er werde weiterhin „die Fackel für Trumps Agenda tragen“ und „die legislativen Prioritäten von Präsident Trump verfechten, darunter Steuersenkungen, Grenzsicherung und die Abschiebung illegaler Einwanderer, das Ende der Instrumentalisierung des Staates und die Reinigung des Sumpfes“.

Paxton war ein entscheidender Verbündeter Trumps bei dessen Versuchen, das Ergebnis der Wahl von 2020 zu kippen: Er reichte die Klage „Texas v. Pennsylvania“ vor dem Supreme Court ein, mit der er die Wahlmännerstimmen von Georgia, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin annullieren lassen wollte.

Als Attorney General hat Paxton das nahezu vollständige Abtreibungsverbot in Texas rigoros durchgesetzt und sein Amt genutzt, um Klagen gegen eine ganze Reihe nationaler progressiver Organisationen, Kontrollgremien und Hilfsgruppen einzureichen, die Einwanderer, LGBTQ+-Personen und andere von der Trump-Administration ins Visier genommene Gruppen unterstützen.

Skandale und Vorwürfe

Falls die Loyalität gegenüber dem Präsidenten nicht genug wäre: Paxton und Trump verbindet auch eine ausgeprägte Neigung zu persönlichen Skandalen. Der Attorney General wurde von seiner Frau geschieden, nachdem mehrere Affären bekannt wurden; 2015 wurde er wegen Wertpapierbetrugs angeklagt (2024 einigte er sich schließlich auf eine Vereinbarung, die ihn vor Strafverfolgung schützt); 2020 warfen ihm seine eigenen Mitarbeiter vor, an Bestechungsplänen beteiligt gewesen zu sein; und 2023 wurde er von seiner eigenen Partei wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs einem Amtsenthebungsverfahren unterzogen – wurde letztlich jedoch freigesprochen.

Ed Gallrein – U.S. House, Kentucky

Trumps persönlich ausgewählter Kandidat, um seinen schärfsten republikanischen Kritiker im Repräsentantenhaus loszuwerden, hat die Vorwahl im 4. Kongresswahlbezirk von Kentucky klar gewonnen – Rep. Thomas Massie (R-Ky.) hat damit seinen Abgang aus dem Kongress so gut wie sicher.

Ed Gallrein ist ein pensionierter Navy-SEAL-Offizier, der dem SEAL Team Six angehörte, und ein Farmer aus Shelbyville, Kentucky, dessen Familie die Landwirtschaft seit Generationen betreibt. Gallrein erregte die Aufmerksamkeit der Republikanischen Partei – und des Präsidenten –, als er 2024 erstmals für den Staatssenat kandidierte und die Vorwahl trotz erheblicher Unterstützung lokaler GOP-Funktionäre knapp verlor.

Trump nominierte Gallrein als MAGA-Hardliner gegen Massie – einen lauten Kritiker von Trumps Außenpolitik und einen der Treiber hinter dem Vorstoß im Repräsentantenhaus, die Epstein-Akten zu veröffentlichen. Unter dem nationalen Scheinwerferlicht wurde das Rennen zur teuersten Vorwahl in der Geschichte des Repräsentantenhauses und bestätigte Trumps Fähigkeit, Rache an seinen Kritikern zu nehmen. Ob sich das auch im Novemberrennen auszahlt, steht noch auf einem anderen Blatt.

Gallreins Positionen

Gallrein hat erklärt, er halte den Krieg des Präsidenten gegen den Iran für gerechtfertigt und für „5D-Schach“ von Trumps Seite; er bezeichnete Trump als „blutjungen Kerl“, der „persönlich 20 Jahre jünger wirkt“, und brüstet sich gerne mit den hochrangigen Sicherheitsfreigaben, die er in seiner Karriere erhalten hat. Außerdem spricht er sich gegen das Recht auf Abtreibung, gegen Diversitätsprogramme sowie gegen erhöhte Mittel für das Heimatschutzministerium und die Einwanderungsbehörde ICE aus.

Brandon Herrera – U.S. House, Texas

Brandon Herrera ist ein YouTuber, der Waffen liebt. Unter dem Spitznamen „The AK Guy“ hat er in den sozialen Medien Millionen Follower gesammelt – mit Videos, in denen er verschiedene Waffen testet, die Schusswaffentechnik bei bekannten Schießereien seziert und Waffengesetze kommentiert. Herrera lud Kyle Rittenhouse zum Launch von dessen eigenem YouTube-Kanal ein und inszenierte kurz vor seiner Unterstützung durch Trump eine Nachstellung des Attentats auf Martin Luther King Jr.

Seinen ersten Anlauf im 23. Kongresswahlbezirk von Texas – der große Teile von West-Texas umfasst – unternahm Herrera 2024 und verlor dabei knapp gegen den damaligen Amtsinhaber Rep. Tony Gonzales (D-Texas). Für 2026 forderte er eine Revanche, und bekam dabei unverhofften Rückenwind: Gonzales zog sich von seiner Wiederwahl und aus dem Repräsentantenhaus zurück, nachdem Vorwürfe unangemessenen Sexualverhaltens gegenüber Mitarbeitern laut wurden und ein früherer Mitarbeiter, mit dem er angeblich eine Affäre gehabt hatte, Suizid beging.

Herrera im Wahlkampf

In dem stark hispanisch geprägten Bezirk fährt Herrera einen durch und durch trumpianischen Kurs: Er befürwortet mehr Mittel für die Grenzsicherung, lehnt das Recht auf Abtreibung ab, unterstützt öffentliche Gelder für Privatschulen und Homeschooling und tritt naturgemäß für uneingeschränkten Zugang zu Schusswaffen ein. Herrera kandidiert derzeit in einer Nachwahl um den frei gewordenen Sitz von Gonzales und dürfte auch bei der regulären Wahl im Herbst antreten. Die Demokraten haben Katy Padilla Stout, eine weitgehend unbekannte Anwältin, als Gegenkandidatin aufgestellt. Da Trumps Rückhalt unter Latinos in West-Texas und den Grenzbezirken am Rio Grande offenbar bröckelt, könnte Herreras Weg ins Repräsentantenhaus steiniger werden als erwartet.

Clay Fuller – U.S. House, Georgia

Die frühere MAGA-Vorzeigekandidatin Marjorie Taylor Greene hat das Repräsentantenhaus in diesem Jahr verlassen, nachdem ihre Beziehung zu Trump über Meinungsverschiedenheiten rund um den Epstein-Skandal und Israel zerbrochen war. Ihr Nachfolger, der frühere Bezirksstaatsanwalt Clay Fuller aus Georgia, kämpft nun darum, seinen Sitz auf mehr als nur interimistischer Basis zu behalten – gegen den demokratischen Kandidaten Shawn Harris.

Fuller ist ein ehemaliger Luftwaffenoffizier und Nationalgardist, der als Bezirksstaatsanwalt im Lookout Mountain Judicial Circuit in Georgia in der GOP Bekanntheit erlangte. Bislang hat seine Kampagne viele der Culture-War-Versatzstücke übernommen, die bei seiner Vorgängerin so gut funktioniert haben. Er schlug vor, dem früheren Rep. Eric Swalwell wegen Vergewaltigungsvorwürfen die Todesstrafe zu geben. Er unterstützt „sofortige Massenabschiebungen“, die Abschaffung des verfassungsmäßigen Geburtsrechts auf die US-Staatsbürgerschaft und bezeichnete sogenannte „Ankerbabys“ als „gezielte Invasion“. Regelmäßig verweist er auf die wiederholten Unterstützungsbekundungen Trumps für seine Kandidatur.

Wenn Trump einen Abgeordneten aus Georgia wollte, der die devote Bewunderung von Greene fortsetzt, hat er ihn in Fuller gefunden. Fuller behauptete noch im vergangenen Monat, „die Straße von Hormus sei offen und die Rohölpreise fielen“ – und das mitten im laufenden Krieg gegen den Iran. „Die Signale sind eindeutig, Präsident Trumps Wirtschaft ist stark.“

Er und viele andere Republikaner könnten im November an der Wahlurne einen Realitätscheck erleben.

James Fishback – Governor, Florida

Der Groyper-nahe Kandidat James Fishback versucht, die offen rassistische und antisemitische Online-Bewegung um den Rechtsaußen-Influencer Nick Fuentes – der ihn unterstützt und seine Kandidatur gelobt hat – in einen Sieg bei der Gouverneurswahl in Florida umzumünzen.

Der frühere Investmentbanker Fishback bewirbt sich im überfüllten republikanischen Vorwahlfeld um das Amt des scheidenden GOP-Gouverneurs Ron DeSantis. Bekannt gemacht hat er sich durch eine sensationsheischende Digitalstrategie, die auf maximale Empörung ausgelegt ist. Fishback bezeichnete seinen Hauptkonkurrenten – den schwarzen Florida-Abgeordneten Byron Donalds (R-Fla.) – als „By’rone“ und behauptete, der dreifach gewählte Repräsentant wolle „Florida in ein Section-8-Ghetto verwandeln“. Nachdem der politische Kommentator Don Lemon bei einem Protest in einer Kirche in Minnesota verhaftet worden war, sagte Fishback, Lemon habe noch Glück gehabt, nicht „auf dem öffentlichen Platz gehängt“ worden zu sein.

Fishbacks Programm

Fishback ist ein entschiedener Gegner des Abtreibungsrechts ohne jede Ausnahme, hat eine „Sündensteuer“ für OnlyFans-Creator vorgeschlagen und will die Nationalgarde einsetzen, um Obdachlose von den Straßen zu räumen. Er hat angekündigt, als Gouverneur das H-1B-Visaprogramm abzuschaffen und Unternehmen zu bestrafen, die Arbeitnehmer unter diesem System beschäftigen oder beauftragen.

Die gute Nachricht: Er liegt in Umfragen noch zweistellig hinter Donalds – dem von Trump unterstützten Kandidaten. Die schlechte Nachricht: Die Online-Rechte scheint entschlossen, seine Kandidatur am Leben zu erhalten.

Marty O’Donnell – U.S. House, Nevada

Marty O’Donnell kennt kaum jemand beim Namen – aber seine Musik hat fast jeder im Ohr. Die Soundtracks zu „Halo“ und „Destiny“ sowie der Mr.-Clean-Jingle sind nur einige seiner Werke. O’Donnell kandidierte erstmals 2024 für den Kongress und wurde dabei von drei anderen Kandidaten im Vorwahlkampf um den Sitz von Rep. Susie Lee (D-Nevada) im 3. Kongresswahlbezirk Nevadas regelrecht zerrieben.

Trump unterstützt O’Donnells Kandidatur 2026 und bezeichnete ihn als „Weltklasse-Komponisten und Unternehmer, der die America-First-Politik kennt“, die nötig sei, um Trumps Agenda umzusetzen. O’Donnell hat das Recht auf Abtreibung und legale Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust verglichen und sich gegen außerehelichen Sex für Frauen im 3. Wahlbezirk ausgesprochen – mit der Warnung, wenn Frauen „wild auf Freiersfüßen“ gingen, „bricht die Gesellschaft zusammen“.

Seine Kandidatur ist selbst unter Republikanern nicht unumstritten. O’Donnell hegte während Trumps Wahlkampf 2016 offen Verachtung für ihn und schrieb in sozialen Medien, er „verabscheue“ den damaligen Kandidaten und halte ihn für einen „Idioten“.

O’Donnell und seine Kontroversen

Diese Vorbehalte hat er offenkundig überwunden – was prominente Trump-Verbündete wie Roger Stone allerdings nicht davon abhält, O’Donnell als „noch dümmer als Joe Lombardo zu beschreiben, und glaubt mir, das will was heißen“.

Für weiteren Wirbel sorgte O’Donnell durch seinen Podcast, in dem er Charles Cornish-Dale interviewte – im Netz besser bekannt als „Raw Egg Nationalist“ –, einen fitnessbesessenen rechten Influencer, der Inhalte veröffentlicht hat, in denen er Adolf Hitler und die NSDAP lobt, und der rassistische Verschwörungstheorien verbreitet. O’Donnell behauptete anschließend, er habe vor dem Interview keine Ahnung gehabt, wer Cornish-Dale sei.

Spencer Pratt – Mayor, Los Angeles

Der frühere „The Hills“-Reality-TV-Star Spencer Pratt macht mit seiner Bürgermeisterkampagne in L.A. Schlagzeilen – durch KI-generierte Werbespots, die das kulturelle Herz der westlichen Vereinigten Staaten als apokalyptische Hölle voller Drogenabhängiger darstellen, und ihn selbst als Underdog-Helden inszenieren, der die Stadt von dekadenter demokratischer Herrschaft befreien soll.

Vom TV-Schurken zum „InfoWars“-Gast: Pratts politische Entwicklung hat ihn tief in die Ästhetik der radikalen Online-Rechten geführt. Ein zentrales Element seiner Kampagne ist seine persönliche Geschichte nach dem Palisades-Feuer von 2025, bei dem seine rund 2,5 Millionen Dollar teure Küstenvilla niederbrannte. Pratt und seine Frau – Reality-TV-Star Heidi Pratt, geborene Montag – erklärten in Interviews nach dem Brand, ein Wiederaufbau sei wohl zu kostspielig. Trotzdem macht Pratt immer wieder staatliche und lokale Behörden für die Verwüstung verantwortlich. Während er sich als Vom-Reichtum-zum-Wohnwagen-Kämpfer auf einer Erlösungsmission inszeniert, werden sein leichtfertiger Umgang mit Geld und sein luxuriöser Lebensstil bereits zum Hemmschuh für seine Kampagne.

Pratt soll Berichten zufolge in kaum mehr als einem Monat über 15.000 Dollar im Hotel Bel-Air ausgegeben haben; Kampagnenunterlagen, die die „Los Angeles Times“ ans Licht gebracht hat, zeigen außerdem, dass die Kampagne bei einer einzigen Veranstaltung 1.800 Dollar für Tequila ausgab. Trump mag Pratt wegen seiner KI-Schrottanzeigen und seiner Bereitschaft, Los Angeles als das Katastrophengebiet darzustellen, das sich Fox-News-Republikaner vorstellen, unterstützt haben – doch Wählerinnen und Wähler sollten zweimal überlegen, ob sie ausgerechnet den Mann, der in zwei Jahren 10 Millionen Dollar durchgebracht hat, mit einer der größten und komplexesten Kommunalverwaltungen des Landes betrauen wollen.

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