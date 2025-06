Von Trump freigelassene „Proud Boys“ verklagen Regierung auf 100 Millionen Dollar

Ja, die Trump-Regierung greift immer noch massiv das Recht auf Abtreibung an

Fünf führende Mitglieder der rechtsextremen Proud Boys, die von US-Präsident Donald Trump für ihre Beteiligung am Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 begnadigt wurden, haben eine Klage gegen die US-Regierung eingereicht. Sie fordern mindestens 100 Millionen US-Dollar Schadensersatz wegen angeblicher „grausamer und ungewöhnlicher“ Behandlung und „politisch motivierter“ Strafverfolgung. Die Klage wurde von Enrique Tarrio, Zachary Rehl, Ethan Nordean, Joseph Biggs und Dominic Pezzola eingereicht. Die alle wegen schwerer Straftaten verurteilt worden waren. Darunter aufrührerische Verschwörung. Und die bis zu ihrer Begnadigung durch Trump lange Haftstrafen verbüßten.

In der 28-seitigen Klageschrift wird die Proud Boys-Gruppe als „patriotische Aktivistenorganisation für junge Männer“ dargestellt. Die Kläger behaupten, Opfer eines „ungeheuerlichen und systematischen Missbrauchs des Rechtssystems“ zu sein. Der darauf abzielte, „politische Verbündete“ Trumps zu bestrafen und zu unterdrücken. Die Sprache der Klage ist durchweg übertrieben. Es wird behauptet, die Regierung habe „ihr innigstes Verlangen erfüllt, die J6-Angeklagten einzusperren“, und ihre Behandlung wird als „moderne Entsprechung zum Aufspießen der Köpfe von Feinden außerhalb der Stadtmauer“ beschrieben.

Klagevorwürfe und Reaktionen

Die Klage präsentiert eine verzerrte Darstellung des Verhaltens der Männer. Und behauptet, keiner von ihnen habe Maßnahmen ergriffen, um „die Verfahren im Kapitol zu behindern, Regierungseigentum zu zerstören oder an zivilen Unruhen teilzunehmen“. Noch hätten sie andere dazu angestiftet. Dies steht im Widerspruch zu den Tatsachen, auf deren Grundlage sie verurteilt wurden. Tarrio prahlte beispielsweise nach der Gewalt am 6. Januar: „Macht keinen Fehler. Wir haben das getan.“ Pezzola benutzte ein gestohlenes Polizeischild, um ein Fenster im Kapitol einzuschlagen.

Die Klage behauptet auch „grausame und ungewöhnliche“ Misshandlungen vor dem Prozess im Gefängnis. Darunter ungerechtfertigte Einzelhaft, Verweigerung angemessener medizinischer Versorgung und Zugang zu Anwälten sowie „Verletzungen des Anwalts-Mandanten-Geheimnisses“.

Die Männer behaupten, die Regierung habe „eine offene Voreingenommenheit und tiefe Abneigung gegenüber den moralischen, sozialen, politischen und religiösen Ansichten der Kläger“ gezeigt. Und dass ihre Strafverfolgung von „Feindseligkeit“ und dem „Wunsch, sie für ihre politisch unkorrekten Überzeugungen zu bestrafen“, getrieben gewesen sei.

Politische Implikationen

Die Klage, eingereicht beim Bundesbezirksgericht in Florida, fordert 100 Millionen US-Dollar an Strafschadensersatz sowie nicht näher spezifizierte „Ausgleichszahlungen“ und Anwaltskosten. Kopien der Klage wurden an Trumps loyale Verbündete, Generalstaatsanwältin Pam Bondi und FBI-Direktor Kash Patel, gesendet. Letzterer hatte zuvor erklärt, die Bezeichnung des 6. Januar als Aufstand sei eine „Desinformationskampagne“, die darauf abziele, „abweichende Meinungen zu zerstören“.

Am ersten Tag seiner Amtszeit begnadigte Trump mehr als 1.500 Personen, die im Zusammenhang mit dem 6. Januar angeklagt waren. Darunter viele gewalttätige Täter und Mitglieder der Oath Keepers, die ebenfalls wegen aufrührerischer Verschwörung verurteilt worden waren. Er erwägt auch die Einrichtung eines Entschädigungsfonds für Inhaftierte. Trump hat kürzlich seine umgekehrte Sichtweise von Recht und Ordnung bekräftigt, indem er einen juristischen Verfechter der gewalttätigen Angeklagten vom 6. Januar zu seinem leitenden Begnadigungsanwalt ernannte.

Die Klage könnte die Trump-Regierung dazu zwingen, entweder die Strafverfolgung zu verteidigen oder den Proud Boys auf Kosten der Steuerzahler Schadensersatz zu zahlen. Historiker warnen, dass eine Einigung als Billigung politischer Gewalt angesehen werden könnte.