„Malcom mittendrin“: Comeback zum 25. Jubiläum angekündigt

Disney+ haucht der Familien-Sitcom „Malcom mittendrin“ neues Leben ein. Vier Episoden soll das Comeback zum 25. Jubiläum der Show umfassen. Einen Starttermin für die neuaufgelegte Serie gibt es bisher allerdings noch nicht.

Alle wieder an Bord (fast)

Für das Revival setzt die Produktion auf altbekannte Gesichter: Der Originalcast ist in großen Teilen schon bestätigt. So findet sich Frankie Muniz in seiner Rolle als Malcom wieder – eine Besonderheit, denn 2006 wechselte der Schauspieler das Berufsfeld und wurde Profi-Rennfahrer. In der Rolle der Eltern Hal und Lois kehren außerdem Bryan Cranston und Jane Kaczmarek zurück.

Laut „Deadline“ sollen auch Christopher Kennedy Masterson und Justin Berfield als die Brüder Francis und Reese wieder dabei sein – im Gegensatz zu Erik Per Sullivan, der das Nesthäkchen Dewey spielte. Er beendete seine Schauspiellaufbahn 2010 und wird voraussichtlich nicht Teil des Casts sein. Für die richtigen Gags zur richtigen Zeit sollen in der Neuauflage wieder der Creator der Originalserie, Linwood Boomer, sowie Regisseur Ken Kwapis sorgen.

„Was für eine Freude, dass ich dieses Kind wieder anschreien darf!“

Die Streaming-Plattform kündigte die Fortsetzung mit Clips der Serien-Held:innen an. „Ich habe 18 Jahre lang auf diesen Moment gewartet“, sagte Muniz darin. „Lasst uns herausfinden, wo Malcolm und seine Familie jetzt sind“, so der heute 39-Jährige weiter. Cranston, der 2012 mit „Breaking Bad“ zum Superstar wurde, scherzte: „Ich bin so aufgeregt, dass ich vielleicht gepinkelt habe. Nur ein kleines bisschen.“ Und Jane Kaczmarek freute sich auf ihr Wiedererkennungsmerkmal, das wir noch alle im Ohr haben dürften: „Was für eine Freude, dass ich dieses Kind wieder anschreien darf!“

Was treibt die Familie ohne Nachnamen 20 Jahre später?

„Malcom mittendrin“ startete seinerzeit im Jahr 2000 auf dem US-Sender Fox. Bis zum Finale 2007 waren sieben Staffeln mit insgesamt 151 Episoden erschienen. Die Sitcom erzählt die Geschichte einer Familie der US-amerikanischen unteren Mittelschicht: Mutter, Vater und vier (später fünf) Söhne aus dem fiktiven Vorort Newcastle. Das Sandwich-Kind Malcom hat es im Alltag des Familienchaos besonders schwer: Er ist hochbegabt – was jedoch nicht immer einen Vorteil für ihn bedeutet.

Die neue Staffel folgt nun dem erwachsenen Malcolm, der als Vater mit seiner Tochter die Turbulenzen der Großfamilie meistert. Hal und Lois feiern derweil ihren 40. Hochzeitstag – ob das wohl reibungslos klappen wird?