Metallica kündigen weitere Vinyl-Reissues ihrer Alben an

Metallica haben Details zu einer „zweiten Phase“ von Sonderpressungen ihrer Alben auf Vinyl bekannt gegeben, nachdem sie bereits ihre ersten fünf Alben in limitierter Auflage auf farbigem Vinyl wiederveröffentlicht haben.

Die nächste Vinyl erscheint am 05. April

Die nächste Phase der Veröffentlichungen beginnt am 5. April mit „Garage Inc.“, einem Kompilationsalbum aus dem Jahr 1998, auf dem die Band ihre eigene Interpretation von legendären Rocksongs wie „Whiskey In The Jar“ von Thin Lizzy herausbrachte. Bei der neuen Auflage wird die LP auf 140g „Fade To Blue“-Limited-Edition farbigem Vinyl gepresst.

Das Grammy-prämierte Album „St. Anger“ wird am 3. Mai auf 140g „Some Kind Of Orange“-Limited-Edition farbigem Vinyl in den Plattenläden stehen, während „Death Magnetic“ aus dem Jahr 2008 am 7. Juni auf 140g „Magnetic Silver“-Limited-Edition farbigem Vinyl erscheint.

Die letzte Veröffentlichung der zweiten Phase ist das 2016 erschienene Album „Hardwired… To Self-Destruct“, welches Hits wie „Moth Into Flame“ und „Halo On Fire“ enthält. Diese wird am 5. Juli verfügbar sein und erscheint auf einer limitierten Auflage von 180g „Flame Orange“ farbigem Vinyl.

Metallica auf Tour

Letztes Jahr veröffentlichte die Metal-Band ihr 11. Studioalbum „72 Seasons“ und begab sich kurz darauf auf ihre umfangreiche „M72“-Welttournee. Im Laufe des Jahres werden Metallica auch nach Deutschland zurückkehren und am 24. und 26. Mai in München auftreten.