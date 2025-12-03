Spotify Wrapped 2025 kommt: Jahresrückblick nicht verpassen!

Spotify-Wrapped 2025 – das Urgestein unter den Musik-Rückblicken der Streaming-Dienste steht wohl kurz bevor. Spotify gibt seinen Nutzern in der Zwischenzeit Tipps, wie sie sich am besten darauf vorbereiten können. Denn Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

Bald ist es soweit – so bereitet ihr euch vor

Der letzte Monat des Jahres ist bereits angebrochen, doch der personalisierte Jahresrückblick im farbenfrohen, storyartigen Design für Spotify-Kunden bleibt noch aus. Jetzt gibt es allerdings Hoffnung: Das schwedische Unternehmen mit Sitz in Luxemburg hat durchscheinen lassen, dass der Tag nicht mehr allzu weit entfernt ist. In einem Beitrag auf Social Media vom 1. Dezember gab der Streaming-Anbieter bekannt, dass die Funktion „in Kürze“ auf der jeweiligen Startseite der App zur Verfügung stehen wird.

Auf der Website teilte die Firma seinen Nutzern mit: „Holen Sie sich die aktualisierte App, um 2025 Wrapped optimal zu erleben“. Dazu fügte sie einen QR-Code hinzu, über den dieser Schritt direkt erledigt werden kann.

Hier die Ankündigung anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das ist Spotify Wrapped

Die Funktion bietet Nutzern bereits seit 2015 eine spannende Möglichkeit, ihr Jahr musikalisch noch einmal zu durchleben und verschiedene Statistiken – die jedes Jahr weiterentwickelt werden – in den sozialen Medien zu teilen. In zehn Jahren hat sich der Rückblick, der eine Zusammenfassung über Lieblingstracks, -interpreten und -genres sowie Playlists mit den 100 meistgehörten Songs 2025 bereitstellt, zu einem kulturellen Phänomen entwickelt.

Die Erfinder des individuellen Musik-Überblicks erklärten, dass Wrapped den Nutzern die Chance bietet, „sich ganz ihrer Leidenschaft hinzugeben, indem sie ihnen zeigen, wie sich ihr Musikgeschmack im Laufe des Jahres entwickelt hat, und ihnen besondere Nachrichten von ihren Lieblingskünstlern und Podcastern übermitteln“.

Datensammlung – das ist darüber bekannt

Die Daten für Spotify Wrapped werden vom 1. Januar bis zum Herbst desselben Jahres gesammelt, um den Rückblick zu erstellen. Wann das Unternehmen aufhört, die Hörgewohnheiten seiner Kunden zu analysieren, bleibt allerdings ein Betriebsgeheimnis. Molly Holder, Senior Director für Produkt-Personalisierung von Spotify, erklärte gegenüber „Mashable“ 2024, dass es sich dabei lediglich um „wenige Wochen vor der Veröffentlichung des Wrapped-Produkts“ handle.

In den letzten Jahren erfolgte die Veröffentlichung der Funktion in der Woche nach Thanksgiving – das bereits am vergangenen Donnerstag, 27. November, stattfand.

Fans hoffen auf Besserung nach Enttäuschung in 2024

Spotify-Abonenten blicken dem Event 2025 mit einer Extra-Portion Nervenkitzel entgegen. Denn 2024 wandelte sich bei vielen Musikfans die Freude schnell in Unmut. Laut Äußerungen auf Social Media sei das Design lieblos sowie generisch und die Analysen teils sogar fehlerhaft gewesen. Es gerieten Top-Künstler in Rückblicke, die Nutzer zuvor nie gehört hatten, und auch die Hörzeit stimmte nicht mit der Realität überein.

Spotify-Wrapped-Liebhaber hoffen darauf, dass ihre Kritik zur Aufbereitung erhört und umgesetzt wird. Im Ankündigungspost erinnerten einige Nutzer Spotify an die Misere aus dem letzten Jahr und baten den Anbieter um Besserung.