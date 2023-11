Deichkind, Mine, Megaloh und mehr spielen Benefizkonzert in Berlin

Foto: Guenther Rojahn, ROJ / Rojahn. All rights reserved.

Unter dem Claim #TogetherForResue werden am 13. Dezember Deichkind, Mine, Ätna, Megaloh und Josi Miller in Berlin aufspielen. Die „SOS Sessions“ gehen im Huxleys Neue Welt ab 20 Uhr an den Start. Durch den Abend führt Hadnet Tesfai.

Die Benefizveranstaltung wird zugunsten der zivilen Seenotrettung ausgerichtet und soll Unterstützung und Awareness für die humanitäre Notsituation von Flüchtenden im Mittelmeer schaffen. Deichkind erklären in der Pressemitteilung: „Ohne die zivile Seenotrettung sterben Menschen. Jeden Tag. Mit unserem Auftritt am 13. Dezember wollen wir Hoffnung und Solidarität zum Ausdruck bringen. Unterstützen wir SOS Humanity, retten wir Leben auf hoher See!“

Weiterhin heißt es in der Pressemitteilung dazu: „Jährlich sterben Tausende Menschen bei dem Versuch, über Europas maritime Außengrenze in Sicherheit zu gelangen. 2023 sind bereits mehr als 2.400 Kinder, Frauen und Männer im Mittelmeer ums Leben gekommen, es ist das tödlichste Jahr seit 2017. Es wird zudem von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen, sodass die Zahl der Toten vermutlich wesentlich höher ist.“

Tickets

Tickets gibt es hier ab 37,62 Euro zu erwerben. Die Erlöse gehen insgesamt an „SOS Humanity“, um weitere lebensrettende Einsätze des Rettungsschiffes Humanity 1 möglich zu machen.

Livestream

Der Livestream wird über den YouTube-Kanal von „SOS Humanity“ sowie die Kanäle der teilnehmenden Artists zu sehen sein, zeitgleich kann via Livestream auch gespendet werden.