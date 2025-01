Marianne Faithfull: Die Sängerin, die dem Pop dramatische Tiefe verlieh

Marianne Faithfull, eine bahnbrechende Künstlerin, die in den Sechzigern den Status eines „It-Girls“ hinter sich ließ und als Singer-Songwriterin mit großem Tiefgang eine beeindruckende zweite Karriere startete, ist am Donnerstag im Alter von 78 Jahren gestorben.

„Mit tiefer Traurigkeit geben wir den Tod der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt“, so der Vertreter der Sängerin in einer Erklärung. „Marianne ist heute in London im Kreise ihrer Familie friedlich verstorben.“

Geboren am 29. Dezember 1946, wuchs Faithfull im Londoner Stadtteil Hampstead auf. Ihr Vater arbeitete beim britischen Geheimdienst, ihre Mutter war eine Baronin. Ihre Eltern trennten sich, als sie sechs Jahre alt war, und Faithfull verbrachte einige Zeit in einem Kloster. Als Teenager versuchte sie sich als Schauspielerin und Folksängerin.

Doch nachdem sie auf einer Party den Produzenten Andrew Loog Oldham kennengelernt hatte, wurde Faithfull 1964 mit ihrer ersten Single, der Ballade „As Tears Go By“, dem ersten Song, den Mick Jagger und Keith Richards gemeinsam schrieben, zum Durchbruch. Obwohl sie erst 17 Jahre alt war und mit einer Stimme sang, die zerbrechlich und sehr jung klang, verlieh Faithfull dem Lied und seinem Text über das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, eine Überzeugung, die den Weg für ihr späteres Schaffen weisen sollte.

Mitte der Sechziger Jahre landete sie weitere Hits, bevor sie im Dunstkreis der Heroinsucht aus dem Rampenlicht verschwand (über ihre Versuche berichtete sie im Text von „Sister Morphine“, den die Rolling Stones ebenfalls aufnahmen).

1979 meldete sie sich mit dem umwerfenden „Broken English“ zurück, einem Album, das sich musikalisch an Punk und New Wave anlehnte und ihre neu entdeckte düstere, manchmal vulgäre Einstellung zum Ausdruck brachte. Songs wie „The Ballad of Lucy Jordan“, „Guilt“ und eine Coverversion von John Lennons „Working Class Hero“ passten perfekt zu der Art und Weise, wie sich ihre Stimme während ihrer Auszeit vertieft hatte. (Faithfull erhielt eine Grammy-Nominierung für die beste weibliche Rock-Gesangsdarbietung). In den nächsten 40 Jahren blieb sie ihrem Weg treu und sang über Liebe und Beziehungen vor dramatischen, musikalischen Kulissen. In den letzten Jahren nahm sie u. a. Songs von PJ Harvey, Nick Cave, Roger Waters, Leonard Cohen und Bob Dylan auf. Ihr jüngstes Album, Negative Capability, erschien 2018 und wurde vom Rolling Stone als „spätes Meisterwerk“ gelobt.

In jungen Jahren in den Ruhm gestürzt, überschatteten Kontroversen einen Großteil von Faithfulls früher Karriere. Sie war von 1966 bis 1970 mit Jagger liiert und wurde von der Presse an den Pranger gestellt, nachdem die Polizei 1967 bei einer Razzia in der Wohnung von Keith Richards Drogen gefunden hatte und sie nackt, abgesehen von einer Pelzdecke, vorfand. Gegen Ende des Jahrzehnts war sie obdachlos und heroinabhängig. Nach dem Tod ihres Sohnes unternahm sie einen Selbstmordversuch. Mitte der Achtziger Jahre wurde sie schließlich clean, bevor sie sich 1987 mit dem jazzigen, kabarettistisch angehauchten Album „Strange Weather“, das eine neue Interpretation von „As Tears Go By“ enthielt, neu definierte.

In den letzten Jahren kämpfte Faithfull mit einer Reihe von gesundheitlichen Rückschlägen. Neben einer Hepatitis-C-Diagnose wurde sie 2016 wegen Brustkrebs behandelt und unterzog sich zwei Jahre später einer Schulterersatzoperation.

Zu verschiedenen Zeitpunkten ihrer Karriere nahm sie „As Tears Go By“ mehrmals wieder auf und staunte 2014 in einem Interview mit dem ROLLING STONE darüber, wie tiefgreifend der Song war. „Ich singe es immer noch jede Nacht“, sagte sie. „Ich denke immer noch, dass es ein wunderschöner Song ist. Ich bin immer noch sehr dankbar, dass Mick und Keith ihn mir gegeben und für mich geschrieben haben. Ich habe es plötzlich selbst verstanden, als ich ungefähr 40 war, als ich erkannte, dass es eine andere Version von [der Ballade des Dichters Alfred Lord Tennyson] ‚The Lady of Shalott‘ war. Es traf mich in einem meiner Momente der Klarheit, die, wie ich Ihnen sagte, regelmäßig aufzutreten scheinen. Dieser Moment der Klarheit war, als ich clean wurde.“

Faithfull sagte 2016 über ihre Anfänge: „Nun, es war eine schwierige Zeit, so hübsch zu sein, also würde ich sagen, sei vorsichtig, um nicht die falschen Männer anzuziehen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ich hatte ein tolles Leben. Ich hatte meine Höhen und Tiefen, aber es war wunderbar.“